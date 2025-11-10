Selekcjoner zabrał głos przed meczem Polska - Holandia! Co z jego przyszłością?

- Nie zaprzątam sobie tym teraz głowy, ale jak wszyscy inni, myślę o swojej przyszłości - powiedział selekcjoner Holendrów, cytowany przez portal NOS.nl.

Na razie jego ewentualne rozstanie z reprezentacją nie jest brane pod uwagę, a Koeman koncentruje się na nadchodzących meczach, w których możliwe będzie zapewnienie sobie awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata. Drużyna "Oranje" zagra z Polską w Warszawie w piątek, a z Litwą w Amsterdamie w poniedziałek.

Holendrzy mają świadomość, że remis z Polską praktycznie przypieczętuje ich awans do mundialu, gdyż utrzymają trzypunktową przewagę nad Biało-Czerwonymi, a mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy od zespołu trenera Jana Urbana.

Koeman po raz pierwszy powołał pomocnika Feyenoordu Luciano Valente na kluczowe mecze eliminacyjne MŚ. Szkoleniowiec powiedział, że 22-latek "fantastycznie się zaadaptował" w nowym klubie po tym, jak latem trafił tam z FC Groningen.

- Jestem pod wrażeniem jego gry, zarówno z piłką, jak i bez piłki – powiedział Koeman na konferencji prasowej w Zeist.

- A jeśli tak łatwo się wpasowujesz i wywalczasz miejsce w pierwszym składzie dużego klubu, to kolejny krok staje się możliwy. Mógłby grać na wszystkich trzech pozycjach w pomocy - dodał.

Trener Holendrów przyznał, że uważnie obserwuje innych młodych zawodników, zwłaszcza 19-letniego pomocnika AZ Alkmaar Keesa Smita. Porównał go do Pedriego, gwiazdy Barcelony i reprezentacji Hiszpanii.

Smit w listopadzie będzie jeszcze w kadrze do lat 21, ale selekcjoner "Oranje" Potwierdził, że zawodnik jest na jego liście.

- Chcemy w piątek w Polsce uzyskać awans. Ale chcemy też zobaczyć chłopaków z bliska, jak trenują i grają w meczach. Moim zdaniem to drużyna z przyszłością - podsumował Koeman.

Mecz Polska - Holandia w piątek o godz. 20.45.

