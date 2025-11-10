Siatkarka ogłosiła zawieszenie kariery. Wszystko z powodu radosnej nowiny

Trigonidou o tymczasowym zawieszeniu kariery poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ojcem dziecka jest partner zawodniczki, Angelos Vlachopoulos, utytułowany grecki waterpolista, mający na koncie między innymi dwa brązowe medale mistrzostw świata i olimpijskie srebro z Tokio.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca wypowiedź byłej siatkarki. "Dzięki urodzie można wygodnie żyć"

"Musiałam chwilowo zrezygnować ze sportu, ponieważ czeka mnie znacznie ważniejszy rozdział mojego życia: macierzyństwo" - napisała siatkarka.

32-letnia Polina Trigonidou uprawiała zarówno plażową, jak i halową odmianę siatkówki. W poprzednim sezonie reprezentowała - jako libero - barwy AON Amazones.

Zawodniczka znana jest również poza boiskami. Trigonidou jest popularną w Grecji influencerką: ma własną markę odzieży sportowej i zdarzyło jej się brać udział w programach typu reality show.