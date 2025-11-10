6:1 w drugim secie. Świetny start Sinnera na ATP Finals

W niedzielę 9 listopada rozpoczęła się gra w grupach podczas turnieju ATP Finals. Należy zaznaczyć, że są to zmagania, które rządzą się swoimi prawami i wyglądają zdecydowanie inaczej niż pozostałe imprezy w tourze. Ośmiu najlepszych zawodników danego sezonu przydzielanych jest do dwóch czteroosobowych grup, w których gra toczy się na zasadzie "każdy z każdym". Z każdej z grup do półfinałów awansuje po dwóch najlepszych zawodników.

Sinner jest jednym z faworytów do wygrania całego turnieju w Turynie, co pokazał już podczas swojego pierwszego meczu we Włoszech. Wicelider rankingu ATP w pierwszym secie kilka razy był blisko przełamania przeciwniczka, w tym samym czasie bez większych problemów broniąc swoich podań. Ostatecznie Włoch wygrał przy podaniu oponenta dopiero w 12. gemie. Tym samym Sinner przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę w pierwszym secie (7:5).

W kolejnej części meczu Auger-Aliassime skapitulował o wiele wcześniej. Kanadyjczyk został bowiem przełamany już w drugim gemie. Nie był to jednak koniec problemów Kanadyjczyka. Chwilę później 25-latek przez problemy z łydką był zmuszony poprosić o przerwę medyczną. Po wizycie fizjoterapeuty na korcie Auger-Aliassime wrócił do gry.

Chwilowa pauza nie wybiła Sinnera z rytmu. Włoch nadal prezentował wysoki poziom, dzięki czemu był w stanie wykorzystywać błędy przeciwnika i jeszcze raz go przełamać. Drugi najlepszy tenisista świata przed własną publicznością triumfował w drugim secie 6:1, tym samym sięgając po swoje pierwsze zwycięstwo podczas tegorocznej edycji ATP Finals i przybliżając się do półfinału.

Sinner i Auger-Aliassime grają w grupie Bjorna Borga, w której znajdują się jeszcze Alexander Zverev i Ben Shelton. W pierwszym meczu tej grupy Niemiec pokonał Amerykanina w dwóch setach.

Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime 7:5, 6:1

AA, Polsat Sport