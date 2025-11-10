Srebro i brąz dla Polski na mistrzostwach Europy

Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyń Europy juniorów zdobyły ambasadorki PGE Sailing Team Poland Ewa Lewandowska i Anna Zwara (KS AZS AWFIS Gdańsk / MKŻ Arka Gdynia). Brązowy medal trafił do Klary Sobczak i Magdaleny Skórnóg (Chojnicki Klub Żeglarski / Nauticus YC Olsztyn). Złoto wywalczyła niemiecka załoga Katharina Schwachhofer i Elena Stoltze.

Regaty odbywały się w miejscowości Sferracavallo na Sycylii. Kapryśna pogoda i słaby wiatr znacznie utrudniały rywalizację - przez cztery dni udało się rozegrać jedynie osiem wyścigów, z czego ostatniego dnia tylko jeden. Mimo to obie polskie załogi utrzymały wywalczone wcześniej pozycje, kończąc sezon 2025 z medalami.

– Jesteśmy wicemistrzyniami Europy juniorów! Ostatecznie ścigałyśmy się tylko dwa dni, a ostatniego rozegrano jeden wyścig. Miałyśmy trochę przygód ze sprzętem, ale udało nam się utrzymać założony cel i skończyć na drugim miejscu. Jesteśmy bardzo zadowolone – relacjonowała Ewa Lewandowska, która zaledwie rok temu otrzymała tytuł Młodzieżowej Żeglarki Roku, a dziś ma na koncie swój pierwszy międzynarodowy sukces w klasie olimpijskiej.

– Sycylia zaoferowała nam przekrój warunków - od mocnego po słaby wiatr, słońce i deszcz. Uważam, że potrafimy się dostosować do wszystkiego i to zadziałało na naszą korzyść - dodała Anna Zwara.

Zadowolenia nie kryły również brązowe medalistki:

– Pogoda była trudna, deszczowa, ale rozegrane wyścigi były solidne. Czujemy się bardzo dobrze - mówiła Klara Sobczak.

– Jesteśmy zadowolone ze współpracy. Sycylia nie rozpieszczała nas słońcem, ale i tak wracamy z medalem - podkreśliła Magdalena Skórnóg.

W drodze po medal nie obyło się jednak bez dramatycznych momentów. W przedostatnim dniu regat Ewie Lewandowskiej i Annie Zwarze przed pierwszym wyścigiem pękł fał genakera, co zmusiło załogę do powrotu na brzeg i wymiany masztu.

– Wszystko działo się bardzo szybko - wiedziałyśmy, że jeśli nie zareagujemy natychmiast, stracimy szansę na kolejne wyścigi. Holowałam dziewczyny do brzegu, gdzie w błyskawicznym tempie udało się wymienić maszt. To była walka z czasem - wróciły na trasę dosłownie kilka minut przed startem drugiego wyścigu - relacjonuje Nadia Zielińska, trenerka kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

– Koncentrowałyśmy się na danym momencie i starałyśmy się zrobić wszystko, co możemy w tej chwili - wiedziałyśmy, że zostały jeszcze trzy wyścigi do żeglowania - wspomina Anna Zwara.

W klasie 49er Mateusz Gwóźdź i Krzysztof Królik (KS AZS AWFIS Gdańsk / CHKŻ Chojnice) zajęli 8. miejsce, a zwyciężyła załoga z Irlandii - Ben O’Shaughnessy i Ethan Spain.

