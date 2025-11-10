Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo
ŁKS Commercecon Łódź kontra Sokół & Hagric Mogilno to ostatnie spotkanie piątej kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.
Łodzianki mają za sobą trudne chwile w Superpucharze Polski. W walce o trofeum w czterech setach uległy DevelopResowi Rzeszów. W lidze radzą sobie jednak bardzo dobrze. Mimo że mają rozegrane jedno spotkanie mniej, zgromadziły już siedem punktów i zajmują piąte miejsce w tabeli.
Zdecydowanie niżej plasują się siatkarki z Mogilna, które nie wygrały w tym sezonie jeszcze ani jednego spotkania. W ostatniej kolejce przegrały z UNI Opole 1:3.
Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.