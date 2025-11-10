Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ŁKS Commercecon Łódź kontra Sokół & Hagric Mogilno to ostatnie spotkanie piątej kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.

Łodzianki mają za sobą trudne chwile w Superpucharze Polski. W walce o trofeum w czterech setach uległy DevelopResowi Rzeszów. W lidze radzą sobie jednak bardzo dobrze. Mimo że mają rozegrane jedno spotkanie mniej, zgromadziły już siedem punktów i zajmują piąte miejsce w tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Mistrzowskie otwarcie mistrzyń i mistrzów...

 

Zdecydowanie niżej plasują się siatkarki z Mogilna, które nie wygrały w tym sezonie jeszcze ani jednego spotkania. W ostatniej kolejce przegrały z UNI Opole 1:3. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 