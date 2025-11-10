Łodzianki mają za sobą trudne chwile w Superpucharze Polski. W walce o trofeum w czterech setach uległy DevelopResowi Rzeszów. W lidze radzą sobie jednak bardzo dobrze. Mimo że mają rozegrane jedno spotkanie mniej, zgromadziły już siedem punktów i zajmują piąte miejsce w tabeli.

Zdecydowanie niżej plasują się siatkarki z Mogilna, które nie wygrały w tym sezonie jeszcze ani jednego spotkania. W ostatniej kolejce przegrały z UNI Opole 1:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport