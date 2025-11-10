Siatkarkom UNI Opole wystarczyły trzy sety! Zdecydowane zwycięstwo nad Stalą

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (8:8), przewagę zaczęły budować siatkarki z Opola (10:8, 16:12). Gospodynie miały w tym secie wyraźną przewagę w ataku i utrzymywały punktowy dystans, choć mielczanki próbowały gonić wynik. Katarzyna Zaroślińska-Król asem serwisowym wywalczyła piłkę setową (24:20), a Hanna Hellvig zdobyła brakujący punkt skutecznym atakiem (25:21).





Zobacz także: 7 meczów i... mistrz wyłoniony. Perfekcyjny sezon siatkarek

Gospodynie nie zwalniały tempa i szybko zbudowały punktową zaliczkę w drugiej partii (5:1, 10:4). W środkowej części seta prowadziły 15:9 i... stanęły w miejscu. Słabszy fragment opolanek wykorzystały siatkarki Stali i błyskawicznie odrobiły straty (16:16). Siatkarki UNI znów uzyskały przewagę (21:18), rywalki znów jednak wyrównały (22:22). Losy seta rozstrzygnęły się w dwóch ostatnich akcjach. Punktowy blok i autowy atak rywalek dały zwycięstwo ekipie z Opola (25:23).

Set numer trzy rozpoczął się od nokautującej punktowej serii ekipy z Opola (9:0!). Gdy skutecznie zaatakowała Katarzyna Połeć, różnica doszła do dziesięciu oczek (12:2). Po takim wstępie, siatkarki Stali znalazły się w fatalnej sytuacji, spróbowały jednak nawiązać walkę i zmniejszyły różnicę do pięciu oczek (19:14). Siatkarki UNI kontrolowały jednak sytuację. Błąd rywalek dał im piłkę meczową, a punktowy blok zakończył rywalizację (25:18).

Skrót meczu UNI - Stal:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (20), Uxue Guereca (19), Hanna Hellvig (13) – UNI; Aleksandra Kazała (15), Gabriela Ponikowska (11), Aleksandra Adamczyk (11) – Stal. Dominacja UNI w polu serwisowym (asy 7–0) i przewaga w ataku. MVP: Uxue Guereca (11/31 = 35% skuteczności w ataku + 5 asów + 3 bloki).



UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec 3:0 (25:21, 25:23, 25:18)

UNI: Wirginia Mulka, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Julia Piotrowska, Elan McCall. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Stal: Julia Bińczycka, Aleksandra Adamczyk, Rozalia Moszyńska, Anna Bączyńska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Natasha Calkins, Aleksandra Walczak, Izabela Dąbrowska, Nina Nesimovic. Trener: Miłosz Majka.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI