Wlazły w kadrze! Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do startu w mistrzostwach
Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) siatkarzy zostaną rozegrane w Dyneburgu na Łotwie. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski U17 na tę imprezę. Kadra trenera Jacka Nawrockiego przygotowuje się do startu w Spale. W gronie powołanych zawodników znalazł się m.in. Arkadiusz Wlazły, syn legendarnego Mariusza Wlazłego.
Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) siatkarzy odbędą się w dniach 20–23 listopada w łotewskim Dyneburgu. W fazie grupowej Polska zmierzy się z Gruzją i Łotwą. W drugiej grupie będą rywalizowały Azerbejdżan, Estonia oraz Ukraina. Zwycięzcy obu grup zagrają w wielkim finale, a triumfator turnieju awansuje na mistrzostwa Europy 2026 w tej kategorii wiekowej, których gospodarzem będą Włochy.
Polska kadra U17 przygotowuje się do startu w COS w Spale. Ma za sobą sparingi z drużynami z pierwszej i drugiej ligi.
– Jestem zadowolony z przebiegu poprzednich zgrupowań. Grupa świetnie pracuje. Chłopcy są świadomi celu, wiedzą co chcą osiągnąć, Tworzą reprezentację z dobrym klimatem, ambitną i odpowiednią atmosferą do pracy – powiedział trener Jacek Nawrocki, cytowany przez stronę PZPS.
Reprezentacja Polski U17 na mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA):
rozgrywający: Jakub Przybyłkowicz, Michał Syguła
atakujący: Kuba Shittu
środkowi: Mikołaj Kierkowski, Mikołaj Pachura, Cezary Ślusarz, Marcel Biernikowicz
przyjmujący: Bartosz Fidyk, Mateusz Oczko, Karol Leppert, Arkadiusz Wlazły, Adam Potempa
libero: Adam Małecki, Kacper Wiśniewski.
Sztab szkoleniowo-medyczny:
Jacek Nawrocki – I trener
Maciej Bartodziejski – II trener
Krzysztof Kurzdym – asystent trenera/statystyk
Maciej Więtczak – fizjoterapeuta
Michał Adamczewski – trener przygotowania motorycznego
Sebastian Pawlik – trener.