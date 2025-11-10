Wlazły w kadrze! Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do startu w mistrzostwach

Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) siatkarzy odbędą się w dniach 20–23 listopada w łotewskim Dyneburgu. W fazie grupowej Polska zmierzy się z Gruzją i Łotwą. W drugiej grupie będą rywalizowały Azerbejdżan, Estonia oraz Ukraina. Zwycięzcy obu grup zagrają w wielkim finale, a triumfator turnieju awansuje na mistrzostwa Europy 2026 w tej kategorii wiekowej, których gospodarzem będą Włochy.

Polska kadra U17 przygotowuje się do startu w COS w Spale. Ma za sobą sparingi z drużynami z pierwszej i drugiej ligi.

– Jestem zadowolony z przebiegu poprzednich zgrupowań. Grupa świetnie pracuje. Chłopcy są świadomi celu, wiedzą co chcą osiągnąć, Tworzą reprezentację z dobrym klimatem, ambitną i odpowiednią atmosferą do pracy – powiedział trener Jacek Nawrocki, cytowany przez stronę PZPS.

Reprezentacja Polski U17 na mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA):

rozgrywający: Jakub Przybyłkowicz, Michał Syguła

atakujący: Kuba Shittu

środkowi: Mikołaj Kierkowski, Mikołaj Pachura, Cezary Ślusarz, Marcel Biernikowicz

przyjmujący: Bartosz Fidyk, Mateusz Oczko, Karol Leppert, Arkadiusz Wlazły, Adam Potempa

libero: Adam Małecki, Kacper Wiśniewski.

Sztab szkoleniowo-medyczny:

Jacek Nawrocki – I trener

Maciej Bartodziejski – II trener

Krzysztof Kurzdym – asystent trenera/statystyk

Maciej Więtczak – fizjoterapeuta

Michał Adamczewski – trener przygotowania motorycznego

Sebastian Pawlik – trener.

Polsat Sport, pzps.pl