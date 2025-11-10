Wlazły w kadrze! Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do startu w mistrzostwach

Robert MurawskiSiatkówka

Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) siatkarzy zostaną rozegrane w Dyneburgu na Łotwie. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski U17 na tę imprezę. Kadra trenera Jacka Nawrockiego przygotowuje się do startu w Spale. W gronie powołanych zawodników znalazł się m.in. Arkadiusz Wlazły, syn legendarnego Mariusza Wlazłego.

Dwóch siatkarzy w koszulkach z numerami 2 i 14, jeden z nich trzyma piłkę siatkową.
fot. PAP
Mariusz Wlazły i jego syn Arkadiusz Wlazły.

Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) siatkarzy odbędą się w dniach 20–23 listopada w łotewskim Dyneburgu. W fazie grupowej Polska zmierzy się z Gruzją i Łotwą. W drugiej grupie będą rywalizowały Azerbejdżan, Estonia oraz Ukraina. Zwycięzcy obu grup zagrają w wielkim finale, a triumfator turnieju awansuje na mistrzostwa Europy 2026 w tej kategorii wiekowej, których gospodarzem będą Włochy.

 

Zobacz także: Słynne siatkarskie rodziny. Jaki ojciec, taki syn!

 

Polska kadra U17 przygotowuje się do startu w COS w Spale. Ma za sobą sparingi z drużynami z pierwszej i drugiej ligi.

 

– Jestem zadowolony z przebiegu poprzednich zgrupowań. Grupa świetnie pracuje. Chłopcy są świadomi celu, wiedzą co chcą osiągnąć, Tworzą reprezentację z dobrym klimatem, ambitną i odpowiednią atmosferą do pracy – powiedział trener Jacek Nawrocki, cytowany przez stronę PZPS.

 

Reprezentacja Polski U17 na mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA):

 

rozgrywający: Jakub Przybyłkowicz, Michał Syguła
atakujący: Kuba Shittu
środkowi: Mikołaj Kierkowski, Mikołaj Pachura, Cezary Ślusarz, Marcel Biernikowicz
przyjmujący: Bartosz Fidyk, Mateusz Oczko, Karol Leppert, Arkadiusz Wlazły, Adam Potempa
libero: Adam Małecki, Kacper Wiśniewski.

 

Sztab szkoleniowo-medyczny:

 

Jacek Nawrocki – I trener
Maciej Bartodziejski – II trener
Krzysztof Kurzdym – asystent trenera/statystyk
Maciej Więtczak – fizjoterapeuta
Michał Adamczewski – trener przygotowania motorycznego
Sebastian Pawlik – trener.

Polsat Sport, pzps.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
ARKADIUSZ WLAZŁYEEVZAJACEK NAWROCKIMARIUSZ WLAZŁYMISTRZOSTWA EEVZAMISTRZOSTWA EUROPY WSCHODNIEJREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKI SIATKARZY U-17SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kontrowersja w meczu Bogdanka - Skra
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 