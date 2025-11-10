Wysokie zwycięstwo torunian na zakończenie kolejki

Aleksandar Langović od początku był bardzo aktywny, a po dodatkowych akcjach Arika Smitha gospodarze uciekali nawet na siedem punktów. Później ta różnica wzrosła do 11 punktów dzięki dobitce Huberta Lipińskiego. Sytuację starał się jeszcze zmienić Quan Jackson, ale po 10 minutach i trójce Aljaza Kunca było 28:17.

W drugiej kwarcie po kolejnych akcjach Noaha Thomassona przewaga Arriva Lotto Twardych Pierników wzrosła do 18 punktów. Luka Sakota bardzo starał się zmniejszyć straty, ale w tym momencie to nie wystarczało. Dzięki kolejnym rzutom Kunca pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 58:40.

Noah Thomasson i Arik Smith po przerwie powiększali przewagę drużyny trenera Srdjana Suboticia aż do 25 punktów. Za zmniejszanie strat ponownie wziął się Quan Jackson, który był ciągle niezwykle aktywny w ataku. Po rzutach wolnych Aleksandara Langovicia i Aljaza Kunca po 30 minutach było jednak 85:62.

Czwarta kwarta niczego nie zmieniała - ekipa trenera Andrzeja Urbana nie była w stanie realnie odrabiać różnicy. Torunianie ciągle grali na bardzo dobrym poziomie w ataku, kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a po zagraniu Damiana Kuliga ich przewaga wzrosła aż do 31 punktów. Ostatecznie Arriva Lotto Twarde Pierniki wygrały 109:79.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Aljaz Kunc z 26 punktami, 7 zbiórkami i 3 asystami. Quan Jackson zdobył dla gości 18 punktów i 7 zbiórek.

ORLEN Basket Liga - 7. kolejka

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 109:79 (28:17, 30:23, 27:22, 24:17)

Arriva Lotto Twarde Pierniki: Aljaz Kunc 26, Noah Thomasson 18, Aleksandar Langovic 18, Arik Smith 13, Mateusz Szlachetka 11, Damian Kulig 8, Hubert Lipiński 6, Paweł Sowiński 4, Adam Brenk 3, Miha Lapornik 2, Hubert Prokopowicz 0, Maciej Kenig 0;

Tasomix Rosiek Stal: Quan Jackson 18, Daniel Laster 15, Luka Sakota 12, Michał Pluta 10, Mareks Mejeris 8, Ante Brzovic 8, Trenton Gibson 6, Daniel Gołębiowski 2, Jacek Rutecki 0, Nikodem Czoska 0.

