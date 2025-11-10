Zmiany w reprezentacji Polski. Kontuzje wykluczą kilku piłkarzy

Piłka nożna

Trener Jan Urban nie będzie mógł skorzystać w meczach eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą z kontuzjowanych Łukasza Skorupskiego, Jana Bednarka i Krzysztofa Piątka. W ich miejsce zostaną awaryjnie powołani nowi piłkarze. We wtorek na zgrupowanie ma dołączyć Robert Lewandowski.

Michał Probierz w kamizelce reprezentacji Polski.
fot. Cyfrasport

Skorupski (Bologna) i Bednarek (FC Porto) doznali urazów w weekendowych meczach ligowych swoich drużyn. Kłopoty ma również Piątek, napastnik Al-Duhail SC. Z informacji PAP, potwierdzonych w poniedziałkowe południe, wynika, że cała trójka nie będzie mogła wystąpić w najbliższych spotkaniach kadry.

 

W godzinach popołudniowych PZPN ogłosi nazwiska zawodników powołanych w ich miejsce.

 

Tego dnia w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji. Pierwsze aktywności selekcjoner zaplanował jednak dopiero na wtorek. Wówczas w konferencji prasowej, razem z Urbanem, ma wziąć udział Robert Lewandowski, który - według medialnych doniesień - na razie przebywa z krótką wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jak ustaliła PAP, 37-letni napastnik, zdobywca trzech bramek w ostatnim meczu Barcelony z Celtą Vigo na zgrupowanie ma dołączyć we wtorek około południa.

 

W piątek rywalem Biało-Czerwonych na PGE Narodowym będą Holendrzy, a w poniedziałek 17 listopada czeka ich wyjazdowe spotkanie z Maltą.

 

Polscy piłkarze na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji zajmują drugie miejsce w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.

 

Bezpośredni awans do przyszłorocznego mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

