Katarzyna Zaroślińska-Król nową rekordzistką Tauron Ligi! 38-latka rozegrała swój 392. drugi mecz w najwyższej siatkarskiej klasie rozgrywkowej w Polsce. Była reprezentantka Polski została tym samym nową rekordzistką ligi. A sezon dopiero co się rozpoczął.

Siatkarka w żółto-czarnej koszulce z numerem 18 świętuje zwycięstwo
fot. PAP
Katarzyna Zaroślińska-Król rozegrała swój 392 mecz w Tauron Lidze
  • Siatkarka Zaroślińska-Król rozegrała 392. mecz w Tauron Lidze
  • Jest to dopiero piąta kolejka sezonu, więc Zaroślińska-Król będzie dalej śrubować rekord
  • Zaroślińska-Król przejęła tytuł rekordzistki od Pauliny Maj-Erwardt
  • Paulina Maj-Erwardt rozegrała w lidze 390 spotkań

Zaroślińska-Król gra w Tauron Lidze (Liga Siatkówki Kobiet) już 17 sezon. W meczu UNI Opole z ITA TOOLS Stalą Mielec wybiegła na boisko po raz 392. w historii rozgrywek. Po zakończeniu spotkania miała jeszcze więcej powodów do świętowania - jej zespół wygrał ze Stalą 3:0. 

 

392 mecze to nie koniec. To była dopiero piąta kolejka Tauron Ligi, więc przed Zaroślińską-Król w tym sezonie jeszcze przynajmniej 17 starć fazy zasadniczej oraz ewentualna faza play-off. 

 

UNI Opole to dziewiąty klub w karierze. Wcześniej broniła barw MOYA Radomki Radom, ŁKS-u Commercecon Łódź, DevelopResu Rzeszów, Chemika Police, Atomu Trefla Sopot, MKS Dąbrowy Górniczej, Budowlanych Łódź i Stali Mielec.

 

38-letnia atakująca "odebrała" tytuł rekordzistki innej byłej kadrowiczce - Paulinie Maj-Erwardt. Była libero rozegrała w lidze 390 spotkań. Warto dodać, że nie jest już aktywną zawodniczką, ale pozostała ambasadorką sportu. Pełni również rolę prezeski Sparty Złotów, klubu ze swojej rodzinnej miejscowości. 

KP, Polsat Sport
SIATKÓWKATAURON LIGA
