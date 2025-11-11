392 mecze! Oto nowa rekordzistka Tauron Ligi
Katarzyna Zaroślińska-Król nową rekordzistką Tauron Ligi! 38-latka rozegrała swój 392. drugi mecz w najwyższej siatkarskiej klasie rozgrywkowej w Polsce. Była reprezentantka Polski została tym samym nową rekordzistką ligi. A sezon dopiero co się rozpoczął.
- Siatkarka Zaroślińska-Król rozegrała 392. mecz w Tauron Lidze
- Jest to dopiero piąta kolejka sezonu, więc Zaroślińska-Król będzie dalej śrubować rekord
- Zaroślińska-Król przejęła tytuł rekordzistki od Pauliny Maj-Erwardt
- Paulina Maj-Erwardt rozegrała w lidze 390 spotkań
Zaroślińska-Król gra w Tauron Lidze (Liga Siatkówki Kobiet) już 17 sezon. W meczu UNI Opole z ITA TOOLS Stalą Mielec wybiegła na boisko po raz 392. w historii rozgrywek. Po zakończeniu spotkania miała jeszcze więcej powodów do świętowania - jej zespół wygrał ze Stalą 3:0.
392 mecze to nie koniec. To była dopiero piąta kolejka Tauron Ligi, więc przed Zaroślińską-Król w tym sezonie jeszcze przynajmniej 17 starć fazy zasadniczej oraz ewentualna faza play-off.
UNI Opole to dziewiąty klub w karierze. Wcześniej broniła barw MOYA Radomki Radom, ŁKS-u Commercecon Łódź, DevelopResu Rzeszów, Chemika Police, Atomu Trefla Sopot, MKS Dąbrowy Górniczej, Budowlanych Łódź i Stali Mielec.
38-letnia atakująca "odebrała" tytuł rekordzistki innej byłej kadrowiczce - Paulinie Maj-Erwardt. Była libero rozegrała w lidze 390 spotkań. Warto dodać, że nie jest już aktywną zawodniczką, ale pozostała ambasadorką sportu. Pełni również rolę prezeski Sparty Złotów, klubu ze swojej rodzinnej miejscowości.