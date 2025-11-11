Sensacja w PlusLidze! Klęska siatkarzy Projektu w starciu z Barkomem

Na początku premierowej partii obie ekipy toczyły wyrównaną rywalizację (6:6, 11:11). Później oglądaliśmy punktowe serie - trzy akcje dla Projektu (11:14), cztery dla Barkomu (16:15). W końcówce drużyna ze Lwowa prowadziła 21:19 i straciła cztery kolejne punkty (21:23). Końcówka to jednak seria gospodarzy; rywale mieli kłopoty w ataku, nie udała się podwójna zmiana. Illia Kowalow posłał asa na wagę piłki setowej, a w kolejnej akcji goście zaatakowali w aut (25:23).



W drugim secie przeważała drużyna ze Lwowa, która zaczęła budować przewagę od asa Lukasa Kampy (9:7). Później powiększyła punktowy dystans (13:10, 18:14), grając skuteczniej w ofensywie. W końcówce Barkom prowadził 22:17, ale błąd w jednej z akcji sprawił, że do walki poderwała się drużyna z Warszawy (22:21). Lwowscy siatkarze utrzymali jednak przewagę. Kampa skończył atak na wagę piłki setowej (24:22), a Mousse Gueye ustalił wynik na 25:23.

Barkom miał minimalną przewagę od początku trzeciej odsłony (5:2, 10:8). Drużyna ze stolicy odrobiła straty po punktowym bloku (14:14), rywale odbudowali jednak przewagę (16:14 - po asie Illii Kowalowa, 20:17). W końcówce siatkarze Barkomu prowadzili 23:21, ale nie wykorzystali swoich szans i Projekt odwrócił wynik (23:24). Seta zakończyła rywalizacja na przewagi. Rozstrzygnął ją Mousse Gueye, który posłał dwa asy serwisowe i przypieczętował zwycięstwo drużyny ze Lwowa (26:24).

Najwięcej punktów: Illia Kovalov (16), Lorenzo Pope (13), Vasyl Tupchii (10) – Barkom; Linus Weber (11), Kevin Tillie (10) – Projekt. Drużyna ze Lwowa lepiej punktowała w ataku, zagrywką (7–3), ale popełniła więcej błędów (24, przy 22 Projektu). MVP: Ilia Kovalov (12/25 = 48% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok; 25% pozytywnego przyjęcia).

Barkom Każany Lwów – PGE Projekt Warszawa 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)

Barkom: Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov, Mousse Gueye – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Andrii Rohozyn, Julius Firkal, Mykola Kuts. Trener: Ugis Krastins.

Projekt: Jurii Semeniuk, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Bartosz Gomułka, Karol Kłos, Brandon Koppers. Trener: Tommi Tiilikainen.

