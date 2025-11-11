Już w najbliższych dniach poznamy kolejnych uczestników mistrzostw świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Przed ostatnimi seriami spotkań jedyną europejską reprezentacją, która zapewniła sobie bezpośredni awans na mundial, jest Anglia. "Synowie Albionu" w sześciu meczach uzyskali komplet zwycięstw, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Mają aż siedem punktów przewagi nad drugą w tabeli Albanią w grupie K, co - na dwa spotkania przed końcem - gwarantuje im udział w przyszłorocznym turnieju.

Oprócz Anglików, miejsce na mundialu w Ameryce Północnej zapewniło sobie już 27 reprezentacji, w tym trzej gospodarze imprezy. W gronie zakwalifikowanych znalazły się m.in. uznane piłkarskie potęgi, takie jak Argentyna, Brazylia czy Japonia, ale również debiutanci na tej rangi turnieju - Jordania oraz Republika Zielonego Przylądka.

Reprezentacja Polski ma przed sobą jeszcze dwa kluczowe spotkania. W piątek podopieczni Jana Urbana zagrają na PGE Narodowym z liderującą w grupie G Holandią, natomiast trzy dni później zmierzą się na wyjeździe z zamykającą tabelę Maltą. Biało-Czerwoni zajmują obecnie drugie miejsce w grupie z dorobkiem 13 punktów i wciąż liczą się w walce o bezpośredni awans na mistrzostwa świata.

Eliminacje MŚ 2026. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze?

13 listopada:

17:50 - Norwegia - Estonia (Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

17:50 - Armenia - Węgry (Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

20:35 - Francja - Ukraina (Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:35 - Anglia - Serbia (Transmisja: Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

20:35 - Irlandia - Portugalia (Transmisja: Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

20:35 - Mołdawia - Włochy (Transmisja: Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

23:30 - Magazyn skrótów (Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)