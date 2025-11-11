EuroCup: WKS Śląsk Wrocław - Veolia Towers Hamburg na żywo. Relacja live i wynik online

Śląsk w ostatnim czasie rozczarowuje swoich kibiców. Wrocławianie w 6. kolejce EuroCupu ulegli Arisowi, prowadzonemu przez trenera Igora Milicicia, 78:85. Z dwoma zwycięstwami i czterema porażkami na koncie ekipa z Dolnego Śląska zajmuje dopiero przedostatnie miejsce w grupie. W ORLEN Basket Lidze sytuacja podopiecznych Ainarsa Bagatskisa również nie jest kolorowa. W minionej serii spotkań przegrali oni przed własną publicznością z Kingiem Szczecin 80:83. Była to już ich trzecia porażka w lidze w tej kampanii.





Na pocieszenie dla sympatyków Śląska ich wtorkowy rywal - Veolia Towers Hamburg to czerwona latarnia grupy A EuroCupu. Niemiecka drużyna przegrała wszystkie dotychczasowe sześć spotkań w europejskich pucharach. W ostatniej kolejce ekipa z Hamburga nie miała większych szans z Venezią i uległa 55:90. Co ciekawe, licznik zwycięstw niemieckiej formacji w rozgrywkach krajowych również wynosi zero. Veolia notuje wstydliwą serię osiemnastu porażek we wszystkich rozgrywkach.





Obydwie drużyny grały ze sobą w ramach EuroCupu czterokrotnie. Bezpośredni bilans wynosi 3:1 dla gości z Hamburga.





Koszykarzy z Dolnego Śląska czekają jeszcze starcia z Bahcesehirem Koleji i Cedevitą Olimpija. Następnie rozegrana zostanie runda rewanżowa.





Relacja live i wynik na żywo meczu WKS Śląsk Wrocław - Veolia Towers Hamburg na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

ST, Polsat Sport