Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin? Transmisja TV i stream online

W kwietniu i maju tego roku drużyny z Zawiercia i Lublina stoczyły ze sobą pasjonującą walkę o złoty medal PlusLigi. W czterech meczach wygrali ją siatkarze Bogdanki LUK, zdobywając pierwszy tytuł mistrzowski w historii klubu. "Jurajscy Rycerze" po raz drugi z rzędu zakończyli plusligowe zmagania ze srebrnymi medalami.

Teraz nadszedł czas na pierwsze spotkanie aktualnych mistrzów i wicemistrzów Polski w nowym sezonie. Spotkanie, które zapowiada się niezwykle interesujące. Obie ekipy utrzymały bardzo silną kadrę, obie wymienia się w gronie najmocniejszych drużyn w stawce.

Zespoły prowadzone przez Michała Winiarskiego oraz Stephane'a Antigę bardzo dobrze rozpoczęły bieżącą ligową kampanię. Zawiercianie co prawda przegrali na inaugurację z PGE Projektem Warszawa 0:3, ale w kolejnych czterech spotkaniach stracili tylko jednego seta, pokonując kolejno ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle (3:1), Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa (3:0), Cuprum Stilon Gorzów (3:0) oraz InPost ChKS Chełm.

Zespół z Lublina jeszcze do niedzieli był w obecnym sezonie niepokonany. W lidze wygrał ze Steam Hemarpolem Politechniką (3:0), ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (3:2) i z InPostem ChKS-em Chełm (3:0), a do tego zwyciężając w Katowicach z JSW Jastrzębskim Węglem (3:1) zdobył Superpuchar Polski. W ostatniej kolejce mistrzowie kraju niespodziewanie ulegli jednak PGE GiEK Skrze Bełchatów przed własną publicznością (1:3).

W środowym starciu dwóch najlepszych ekip poprzedniego sezonu goście będą zatem chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę, gospodarze - utrzymać się na fali.

Kto będzie górą w tym fantastycznie zapowiadającym się spotkaniu? Czy drużyna Mateusza Bieńka, Bartosza Kwolka, Aarona Russella i Miguela Tavaresa odniesie piąte zwycięstwo z rzędu, czy też to zespół Wilfredo Leona, Marcina Komendy i Kewina Sasaka dopisze do swojego dorobku czwartą wygraną?

Mecz, który zostanie rozegrany w ramach 13. kolejki, będzie trzynastym w historii spotkaniem Aluronu CMC Warty oraz Bogdanki LUK w PlusLidze. Bilans tych meczów jest korzystny dla "Jurajskich Rycerzy", którzy zwyciężali osiem razy. W poprzednim sezonie aż cztery z sześciu takich starć wygrali jednak lublinianie.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w środę, 12 listopada w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek spotkania o godzinie 20:30.

GW, Polsat Sport