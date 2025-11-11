Gdzie obejrzeć wtorkowe mecze 5. kolejki PlusLigi? Transmisja TV i stream online

Piątą rundę spotkań sezonu 2025/2026 otworzy starcie w Elblągu, gdzie Barkom Każany Lwów podejmie PGE Projekt Warszawa. Obie drużyny przegrały swoje poprzednie mecze ligowe - lwowianie ulegli u siebie Indykpolowi AZS-owi Olsztyn (1:3), natomiast siatkarze ze stolicy, także grając przed własną publicznością, nie sprostali Asseco Resovii Rzeszów (0:3). We wtorkowej konfrontacji jeden i drugi zespół będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę.

Faworytami są warszawianie, którzy przed porażką z Asseco Resovią w wygrali trzy spotkania z rzędu bez straty seta. Jednak drużyna trenera Ugisa Krastinsa, mimo dwóch przegranych w pierwszych trzech meczach, pokazuje w tym sezonie, że jest wymagającym przeciwnikiem dla każdego rywala.

W poprzedniej edycji rozgrywek PlusLigi oba starcia tych dwóch drużyn wygrał PGE Projekt - oba wynikiem 3:1.

W drugim wtorkowym spotkaniu Energa Trefl Gdańsk zmierzy się w trójmiejskiej Ergo Arenie z Cuprum Stilonem Gorzów. "Gdańskie lwy" zagrają we własnej hali po raz pierwszy od premierowej kolejki PlusLigi, gdy pokonali po tie-breaku Barkom Każany, i staną przed szansą na trzecią wygraną w obecnym sezonie. W swoim poprzednim meczu Energa Trefl nie sprostała na wyjeździe Indykpolowi AZS-owi Olsztyn (1:3).

Dla Cuprum Stilonu, który rozpoczął sezon od czterech porażek, starcie z gdańszczanami będzie okazją do przerwania złej passy. Zespół trenera Huberta Henno jak do tej pory ma w dorobku tylko jeden punkt i zajmuje w tabeli ostatnie, czternaste miejsce.

Pewnym usprawiedliwieniem dla takiego startu gorzowian jest fakt, że na początku rozgrywek mierzyli się z bardzo silnymi rywalami - Asseco Resovią, Aluronem CMC Wartą Zawiercie oraz świetnie dysponowaną w ostatnim czasie PGE GiEK Skrą Bełchatów. Pewną niespodzianką była natomiast ich wyjazdowa przegrana 2:3 z beniaminkiem InPostem ChKS-em Chełm.

W ubiegłym sezonie mecz tych zespołów w Gdańsku 3:0 wygrali gospodarze. Natomiast w Gorzowie lepszy był Cuprum Stilon, zwyciężając 3:2.

