Gwiazda Barcelony jednak nie przyjdzie na zgrupowanie reprezentacji! Szokujący zwrot akcji

Początek wzajemnych oskarżeń miał miejsce po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii. Młoda gwiazda Barcelony zagrała od pierwszej minuty w obu spotkaniach – z Bułgarią (3:0) i Turcją (6:0). Mimo wysokiego prowadzenia graczy "La Furia Roja", trener de la Fuente zdjął z placu gry Yamala dopiero w 73. minucie. Jak się potem okazało, 18-latek wrócił po zgrupowaniu z kontuzją i pauzował przez cztery spotkania.





Sytuacja ta wywołała wściekłość wśród działaczy Barcelony, którzy otwarcie krytykowali sztab kadry narodowej za nieodpowiednie zarządzanie drużyną i narażenie piłkarzy na dłuższe pauzowanie. Klub z Katalonii oficjalnie zwrócił się do federacji z zarzutami, że ta ignoruje zalecenia lekarzy klubowych.

Dalsza odsłona konfliktu między zwaśnionymi stronami to rozpoczęte wczoraj listopadowe zgrupowanie. Hiszpania w jego trakcie zmierzy się z Gruzją i Turcją. Powołanie na mecze kadry otrzymał Yamal, który w ostatnich spotkaniach Barcelony wybiegał już na plac gry od pierwszej minuty.





Okazało się jednak, że "La Furia Roja" będzie musiała sobie poradzić bez swojej młodej gwiazdy. Mianowicie Yamal, rzekomo w tajemnicy przed hiszpańską federacją, przeszedł zabieg, który wyklucza możliwość jego uczestnictwa w listopadowym zgrupowaniu. Zwolennicy teorii spiskowych zastanawiają się, czy jest to faktyczny problem zdrowotny, czy próba "rewanżu" Blaugrany na federacji za wydarzenia z września.





Wiemy jedynie, że decyzja Yamala i Barcelony wywołała wściekłość federacji, która o zaistniałej sytuacji dowiedziała się na kilka godzin przed rozpoczęciem zgrupowania.





- RFEF chce wyrazić swoje zdziwienie i niezadowolenie po tym, jak na jaw wyszło, że Lamine Yamal przeszedł zabieg w sprawie leczenia dolegliwości w okolicy pachwiny. Zabieg odbył się 10 listopada rano, w dzień rozpoczęcia zgrupowania. Zabieg został przeprowadzony bez wcześniejszego powiadomienia sztabu medycznego reprezentacji, a szczegóły poznaliśmy dopiero wieczorem 10 listopada - napisano w oficjalnym oświadczeniu federacji.





Zamieszanie wokół Yamala skomentował również selekcjoner reprezentacji Hiszpanii – Luis De la Fuente.





- Istnieją procedury, które są poza kontrolą federacji. Tak po prostu jest i musimy to zaakceptować. Oczywiście, zaskoczyło mnie to, jak wszystkich innych. Nie miałem żadnej wiedzy, nie znałem żadnych szczegółów. Nigdy nie doświadczyłem takiej sytuacji. Nie sądzę, żeby to było normalne - powiedział w wywiadzie dla RNE Deportes selekcjoner Hiszpanii.





Pierwszy mecz w trakcie zgrupowania podopieczni De la Fuente rozegrają w sobotę o 18:00 na wyjeździe przeciwko Gruzji. Transmisja w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go.

