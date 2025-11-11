Kapitan lepszy od selekcjonera w meczu europejskich pucharów

Zespół kapitana reprezentacji Mateusza Ponitki Bahcesehir College Stambuł w 7. kolejce grupy A Pucharu Europy koszykarzy pokonał w Salonikach 86:76 Aris, prowadzony przez trenera kadry Biało-Czerwonych Igora Milicica. Polak był najlepszym graczem spotkania.

Mateusz Ponitka, koszykarz, przygotowuje się do rzutu
fot. PAP
Mateusz Ponitka zagrał 27 minut, zdobywając 13 punktów dla Bahcesehir

Ponitka, również kapitan drużyny tureckiej, przebywał na parkiecie 27 minut. Zdobył 13 punktów, trafiając pięć z sześciu rzutów za dwa punkty oraz wszystkie trzy wolne, pomylił się przy obydwu próbach z dystansu. Miał także po cztery zbiórki i asysty oraz trzy straty.

 

Statystyki te złożyły się na najwyższy w meczu wskaźnik efektywności - 17. Identyczny miał jego kolega z ekipy Amerykanin Malachi Flynn, który także zdobył 13 pkt. Więcej dla zwycięzców uzyskali Amerykanie Matthew Mitchell - 16 i Tyler Cavanaugh - 14.

 

W pokonanym zespole wyróżnili się ich rodak Bruyce Jones - 16 i Grek Elijah-Mitrou Long - 15.

 

Prowadzący w tabeli Bahcesehir odniósł szóste zwycięstwo w Pucharze Europy. Dla zespołu z Salonik była to czwarta porażka w rozgrywkach. Trener Milicic prowadził go w trzech ostatnich spotkaniach i wygrał poprzednie ze Śląskiem Wrocław u siebie w minioną środę.

 

Polski zespół, który we wtorek pokonał we własnej hali niemiecki Veolia Towers Hamburg 92:81, zrównał się bilansem z Arisem (3-4).

 

W minionym sezonie Bahcesehir z Ponitką był najlepszym zespołem grupy A po sezonie zasadniczym, ale w półfinale uległ Dreamland Gran Canaria 1-2. Przed rokiem w PE występował też w tej samej grupie mistrz Polski Trefl Sopot, który uplasował się na ostatnim miejscu w tabeli (bilans 1-17).

 

Jest to 24. edycja PE (wcześniej Puchar ULEB w latach 2002-2008). Zwycięzca finału (do dwóch zwycięstw) otrzyma prawo startu w Eurolidze koszykarzy 2026/27

