Kapitan lepszy od selekcjonera w meczu europejskich pucharów

Ponitka, również kapitan drużyny tureckiej, przebywał na parkiecie 27 minut. Zdobył 13 punktów, trafiając pięć z sześciu rzutów za dwa punkty oraz wszystkie trzy wolne, pomylił się przy obydwu próbach z dystansu. Miał także po cztery zbiórki i asysty oraz trzy straty.

Statystyki te złożyły się na najwyższy w meczu wskaźnik efektywności - 17. Identyczny miał jego kolega z ekipy Amerykanin Malachi Flynn, który także zdobył 13 pkt. Więcej dla zwycięzców uzyskali Amerykanie Matthew Mitchell - 16 i Tyler Cavanaugh - 14.

W pokonanym zespole wyróżnili się ich rodak Bruyce Jones - 16 i Grek Elijah-Mitrou Long - 15.

Prowadzący w tabeli Bahcesehir odniósł szóste zwycięstwo w Pucharze Europy. Dla zespołu z Salonik była to czwarta porażka w rozgrywkach. Trener Milicic prowadził go w trzech ostatnich spotkaniach i wygrał poprzednie ze Śląskiem Wrocław u siebie w minioną środę.

Polski zespół, który we wtorek pokonał we własnej hali niemiecki Veolia Towers Hamburg 92:81, zrównał się bilansem z Arisem (3-4).

W minionym sezonie Bahcesehir z Ponitką był najlepszym zespołem grupy A po sezonie zasadniczym, ale w półfinale uległ Dreamland Gran Canaria 1-2. Przed rokiem w PE występował też w tej samej grupie mistrz Polski Trefl Sopot, który uplasował się na ostatnim miejscu w tabeli (bilans 1-17).

Jest to 24. edycja PE (wcześniej Puchar ULEB w latach 2002-2008). Zwycięzca finału (do dwóch zwycięstw) otrzyma prawo startu w Eurolidze koszykarzy 2026/27