Liga Mistrzów w hokeju na lodzie wkracza w decydującą fazę rozgrywek. Gdzie oglądać?

Hokeiści GKS-u Tychy zmagania w Lidze Mistrzów zakończyli na ostatnim miejscu w gronie dwudziestu czterech uczestników. Podopieczni PekkinTirkkonena zdobyli trzy punkty w sześciu meczach. Bramkarz GKS-u Tomas Fucik został najlepszym bramkarzem sezonu zasadniczego Champions Hockey League (CHL) pod względem obronionych strzałów. Reprezentant Polski na 199 uderzeń skutecznie interweniował aż 181 razy, co daje średnią 30 skutecznych obron na mecz i 3.01 puszczanych bramek na jedno spotkanie. Drugi w tym zestawieniu był Słoweniec Matija Pintaric grający w Grenoble, który zanotował 169 udanych interwencji. Nasz reprezentacyjny bramkarz bronił w tych rozgrywkach ze średnią 90,95% udanych interwencji.

W gronie ośmiu klubów, które nie zdołały zakwalifikować się do najlepszej szesnastki - poza GKS-em Tychy – największą niespodzianką jest brak mistrza Niemiec – Eisbaren Berlin, a także zwycięzcy sezonu zasadniczego i wicemistrza Szwajcarii – HC Lozanny oraz HC Mountfield Hradec Kralove, a więc drugiego zespołu sezonu zasadniczego czeskiej Extraligi.

Broniący tytułu zespół ZSC Lions Zurych w walce o awans do ćwierćfinału zmierzy się z Kaupą Kuopio. Ekipa „Lwów”, która w drugiej serii spotkań pokonała u siebie GKS Tychy 4:0, w ostatniej kolejce przegrała na wyjeździe 1:4 z Ilves Tampere i mając na swoim koncie tylko siedem punktów, do końca musiała liczyć na dobre rozstrzygnięcia w pozostałych meczach. Ostatecznie wszystko ułożyło się po myśli Helwetów i te siedem „oczek” zdobytych przez obrońców tytułu wystarczyły aby zakwalifikować się do 1/8 finału. Zespół Kaupy Kuopio zajął drugie miejsce w sezonie zasadniczym gromadząc na swoim koncie siedemnaście na osiemnaście możliwych punktów. Zwycięzcą sezonu zasadniczego z kompletem punktów został inny fiński zespół – Ilves Tampere.

Mistrz Francji zrezygnował z Polaka

Niespodzianką jest awans do fazy play-off norweskiego Storhamar Hamar i francuskiego Grenoble, a więc dwóch z pięciu ekip, które w tym sezonie grały z „dziką” kartą. Mistrzowie Norwegii w 1/8 finału zagrają z Lukko Raumą z Finlandii, a mistrz Francji o awans do ćwierćfinału rywalizować będzie z Frolundą Goteborg. Jeszcze niedawno zawodnikiem Grenoble był nasz reprezentacyjny napastnik Kamil Sadłocha, ale niestety pod koniec października mistrzowie Francji rozwiązali z nim kontrakt. 26-letni napastnik do ekipy Les Bruleurs de Loups Grenoble dołączył już w trakcie rozgrywek i łącznie zdołał rozegrać 7 meczów. Wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów notując dwie asysty. Ponadto zagrał w 4 meczach ligowych i jednym w Pucharze Francji, w którym strzelił gola. Ekipa z Grenoble – już bez Kamila Sadłochy – po raz pierwszy zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Francuzi w fazie zasadniczej sprawili niespodzianki pokonując Pinguins Bremerhaven 8:5 oraz w serii rzutów karnych wygrali z aktualnym mistrzem Niemiec - Eisbaren Berlin. W ich kadrze możemy znaleźć zawodników, którzy w przeszłości grali w lidze polskiej. Jednym z nich jest 26-letni szwedzki obrońca Alexis Binner, który w sezonie 2023/24 grał w STS-ie Sanok, a innym graczem linii obrony jest 25-letni Szwed Pontus Englund, który w zeszłym sezonie wywalczył wicemistrzostwo Polski z GKS-em Katowice. W ofensywie siłą napędową zespołu są François Beauchemin i Christophe Boivin, którzy zdobyli łącznie 16 punktów. Ich rywal w 1/8 finału - Frolunda Goteborg, to najbardziej utytułowany uczestnik Ligi Mistrzów. „Indianie” w dotychczasowych edycjach CHL aż pięciokrotnie grali w finale, wygrywając cztery z nich (2017, 2018, 2019 i 2020). Frolunda w rozgrywkach SHL (Szwedzka Hokejowa Liga) triumfowała pięciokrotnie, ostatni raz w 2019 roku. Zespół z Goteborga zmagania fazie zasadniczej CHL (Champions Hockey League) zakończył na trzecim miejscu, mając na swoim koncie bilans pięciu zwycięstw i jednej porażki (2:4 ze Spartą Praga). W ekipie „Indian” liderem zespołu jest aktualny reprezentant Szwecji Max Friberg, który jak na razie zgromadził na swoim koncie 8 punktów.

Tuż za Frolundą na czwartym miejscu uplasowała się Sparta, która podobnie jak ekipa z Goteborga i piąty w tabeli zespół Lukko Raumy zaliczyła w tych rozgrywkach po jednym przegranym meczu. W ekipie z Pragi, która w 1/8 finału zmierzy się z EV Zug, imponował swoją grą bramkarz Jakub Kovar, który legitymował się świetnymi statystykami (95,8% skutecznych interwencji i 0,65 straconych bramek na mecz. W ataku liderami Sparty byli przede wszystkim reprezentacyjni napastnicy Michal Repik i Tomas Hyka oraz grające w kadrze Łotwy Martivs Dzierkals.

Sparta Praga pod koniec grudnia wystąpi w Pucharze Spenglera – najstarszym hokejowym turnieju na świecie. W rozgrywanym tradycyjnie w dniach 26-31 grudnia turnieju w Davos wystąpią także zespoły IFK Helsinki, Team Kanada, US Collegiate Selects, HC Fribourg-Gotteron i zespół gospodarzy, a więc HC Davos. Wszystkie mecze z tego turnieju pokażemy w sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Ciekawie zapowiada się również starcie niemiecko – austriackie pomiędzy ekipami ERC Ingolstadt i RB Salzburg. W tym sezonie w barwach niemieckiego klubu nie oglądamy już pochodzącego z Polski napastnika Wojciecha Stachowiaka, który aktualnie gra w lidze AHL w barwach Syracuse Crunch i walczy o miejsce w składzie Tampa Bay Lightning występującej w rozgrywkach NHL. Zespół ERC po porażkach z fińskimi ekipami Ilves Tampere i Kalpy Kuopio, wygrał kolejne spotkania, w tym 7:3 z EV Zug i 8:2 z Odense Bulldogs, dzięki czemu zakończyli zmagania na szóstym miejscu. Awansował za to inny rywal mistrzów Polski – RB Salzburg, który w ostatniej kolejce w meczu o wszystko pokonał u siebie mistrza Niemiec - Eisbaren Berlin 4:1. Dzięki tej wygranej ekipa z Salzburga zapewniła sobie miejsce w fazie pucharowej. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce zespół RB pokonał u siebie GKS Tychy 3:1. Na pół minuty przed końcem trzeciej tercji był remis 1:1, ale wówczas doświadczony napastnik Thomas Raffl po indywidualnej akcji zdołał pokonać Fucika. Tyszanie wycofali bramkarza, ale krążek do pustej bramki skierował ponownie Raffl ustalając wynik meczu. Dla RB Salzburg jest to jedenasty start w Lidze Mistrzów (nie grali jedynie w sezonie 2019/20). Zespół z Austrii największy sukces odniósł rok wcześniej, gdy przegrał nieznacznie półfinałową rywalizację z RB Monachium.

Zestaw par 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie:

Ilves Tampere (Finlandia) - Pinguins Bremerhaven (Niemcy)

Kalpa Kuopio (Finlandia) - ZSC Lions Zurych (Szwajcaria)

Frolunda Goteborg (Szwecja) – Grenoble (Francja/Kamil Sadłocha)

Sparta Praga (Czechy) - EV Zug (Szwajcaria)

Lukko Rauma - Storhamar Hockey Hamar

ERC Ingolstadt (Niemcy) – RB Salzburg (Austria/ICE HL)

SC Berno (Szwajcaria) - Brynas Gavle (Szwecja)

Kometa Brno (Czechy) - Lulea HF (Szwecja)

Do najlepszej ósemki awansuje ten zespół, który w dwumeczu będzie miał lepszy bilans od przeciwnika. Od fazy pucharowej obowiązuje zasada, że mecze 1/8 finału, ćwierćfinały i półfinały rozgrywane są w formacie dwóch spotkań (mecz i rewanż). Jeżeli pierwsza konfrontacja zakończy się remisem, wówczas nie ma dogrywki, czy rzutów karnych. O tym kto awansuje dalej decyduje łączny bilans dwóch spotkań. Jeżeli jest on remisowy (nie obowiązuje tutaj zasada bramek zdobytych na wyjeździe), sędziowie zarządzają

dziesięciominutową dogrywkę do momentu strzelenia „złotego” gola, a każdy zespół gra w trzyosobowych formacjach. Jeżeli w dogrywce żadna z drużyn nie zdobędzie zwycięskiej bramki, wówczas wykonywanych będzie pięć serii rzutów karnych, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – egzekwowane one będą po jednej serii aż do wyłonienia zwycięzcy.

Plan transmisji meczów pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie (11-12 listopad):

Wtorek (11 listopad):

ZSC Lions Zurych – Kalpa Kuopio o 19:35 w Polsacie Sport Extra 3 i online w Polsat Box Go)

Grenoble – Frolunda Goteborg o 20:05 w Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go

Środa (12 listopad):

ERC Ingolstadt – RB Salzburg o 19:20 w Polsacie Sport Extra 3 i online w Polsat Box Go

EV Zug – Sparta Praga o 19:35 w Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go

Mecze rewanżowe zostaną rozegrane tydzień później.