Nagle wydali komunikat. Ma problemy z sercem, to może być koniec kariery

Oscar, który od stycznia tego roku występuję w swojej ojczyźnie po tym, jak po ośmiu latach opuścił Chiny, źle się poczuł podczas jednego z treningów. Korzystał wtedy z roweru stacjonarnego - informują brazylijskie media.

Natychmiast przewieziono go do szpitala, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii. Pierwsze badania wykazały nieprawidłowości w pracy serca. Aktualnie lekarze skupiają się na przyczynie tej sytuacji.

Pierwsze doniesienia mówią o tym, że położenie Oscara jest stabilne. Brazylijskie media informują, że z otoczenia piłkarza płynie przesłanie, że zdrowie jest najważniejsze i prawdopodobnie Oscar nie wróci już na boisko.

Oscar zaczynał swoją karierę w Sao Paulo, a następnie grał w Internacionalu. Stamtąd przeniósł się w 2012 roku do Chelsea, w której spędził pięć lat, dwukrotnie sięgając po mistrzostwo Anglii oraz wygrywając Ligę Europy. Osiem minionych lat spędził w Chinach, reprezetnując barwy Szanghaj SIPG. Od stycznia tego roku jest graczem Sao Paulo.

Oscar to również 48-krotny reprezentant Brazylii, dla której strzelił 12 goli. Ma na koncie srebrny medal igrzysk olimpijskich oraz triumf w Pucharze Konfederacji.