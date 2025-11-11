Nie żyje były zawodnik UFC. Miał 38 lat

Popularny "Pepey" znajdował się w odizolowaniu od 30 czerwca tego roku. Powodem pobytu mężczyzny za kratkami aresztu na Florydzie były poważne oskarżenia o przemoc względem swojej żony. Brazylijczyk w niedzielę, 9 listopada, został znaleziony martwy w swojej celi więziennej. Nie ustalono jeszcze przyczyn i okoliczności śmierci.





Byłego zawodnika największej organizacji MMA na świecie za pomocą mediów społecznościowych żegnają fani i koledzy, którzy znali go ze wspólnych startów na zawodach i treningów.





"Moje kondolencje dla wszystkich członków rodziny i przyjaciół. Straciliśmy wielkiego sportowca i wspaniałego przyjaciela. Niech Bóg pocieszy Ciebie i wszystkich Twoich braci. To był zaszczyt dzielić z Tobą matę, oktagon i życie" - taki wpis na Instagramie opublikował były zawodnik UFC, Rony Mariano Bezerra.





Pepey walczył dla największej organizacji MMA na świecie w latach 2012–2018. Jego bilans w klatce UFC to 5-6. Ostatni zawodowy pojedynek Godofredo stoczył w 2022 roku. Odszedł w wieku 38 lat.

ST, Polsat Sport