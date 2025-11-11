Nie żyje były zawodnik UFC. Miał 38 lat

Sporty walki

Tragiczne wieści napływają ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje były zawodnik UFC Godofredo Castro. Okoliczności śmierci Brazylijczyka nie są jeszcze znane.

Płomień świecy w ciemności.
fot, PAP
Zmarł były zawodnik UFC, Godofredo "Pepey" Castro
  • Popularny zawodnik MMA, znany jako "Pepey", został znaleziony martwy w swojej celi więziennej na Florydzie
  • Przyczyny i okoliczności śmierci nie zostały jeszcze ustalone
  • Pepey walczył w największej organizacji MMA na świecie w latach 2012-2018, notując bilans 5-6
  • Zmarły zawodnik miał 38 lat

Popularny "Pepey" znajdował się w odizolowaniu od 30 czerwca tego roku. Powodem pobytu mężczyzny za kratkami aresztu na Florydzie były poważne oskarżenia o przemoc względem swojej żony. Brazylijczyk w niedzielę, 9 listopada, został znaleziony martwy w swojej celi więziennej. Nie ustalono jeszcze przyczyn i okoliczności śmierci.

Byłego zawodnika największej organizacji MMA na świecie za pomocą mediów społecznościowych żegnają fani i koledzy, którzy znali go ze wspólnych startów na zawodach i treningów.

"Moje kondolencje dla wszystkich członków rodziny i przyjaciół. Straciliśmy wielkiego sportowca i wspaniałego przyjaciela. Niech Bóg pocieszy Ciebie i wszystkich Twoich braci. To był zaszczyt dzielić z Tobą matę, oktagon i życie" - taki wpis na Instagramie opublikował były zawodnik UFC, Rony Mariano Bezerra.

Pepey walczył dla największej organizacji MMA na świecie w latach 2012–2018. Jego bilans w klatce UFC to 5-6. Ostatni zawodowy pojedynek Godofredo stoczył w 2022 roku. Odszedł w wieku 38 lat.

ST, Polsat Sport
MMA
