Nie żyje gwiazda NBA

„Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego zawodnika Knicks Michaela Raya Richardsona. Jeden z najzacieklejszych w defensywie zawodników swojej epoki, czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA, wywarł niesamowity wpływ na Knicks podczas czterech sezonów spędzonych w tej drużynie” - ogłoszono w komunikacie klubu.

Według informacji ESPN, Richardson cierpiał ostatnio na raka prostaty.

Został wybrany przez New York z czwartym numerem draftu NBA w 1978 roku. Był jednym z najlepszych obrońców ligi.

W trakcie kariery w NBA notował średnio 14,8 punktu, 7 asyst i 5,5 zbiórki, łącznie w 556 meczach - w barwach Knicks (1978-82), Golden State Warriors (1982) i ówczesnych New Jersey Nets (1983-86), obecnie Brooklyn Nets.

W 1986 roku został wykluczony z NBA za naruszenie po raz trzeci polityki antynarkotykowej ligi. Resztę kariery, aż do 2002 roku, spędził w Europie.

Po zakończeniu występów na parkietach Richardson był trenerem.