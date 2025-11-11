Nie żyje gwiazda NBA
W wieku 70 lat zmarł znany w przeszłości amerykański koszykarz NBA Michael Ray Richardson, czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd. Występował w New York Knicks, Golden State Warriors i New Jersey Nets. Był wykluczony z ligi za naruszenie zasad antynarkotykowych.
„Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego zawodnika Knicks Michaela Raya Richardsona. Jeden z najzacieklejszych w defensywie zawodników swojej epoki, czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA, wywarł niesamowity wpływ na Knicks podczas czterech sezonów spędzonych w tej drużynie” - ogłoszono w komunikacie klubu.
ZOBACZ TAKŻE: Świat koszykówki w żałobie. Nie żyje legenda NBA
Według informacji ESPN, Richardson cierpiał ostatnio na raka prostaty.
Został wybrany przez New York z czwartym numerem draftu NBA w 1978 roku. Był jednym z najlepszych obrońców ligi.
W trakcie kariery w NBA notował średnio 14,8 punktu, 7 asyst i 5,5 zbiórki, łącznie w 556 meczach - w barwach Knicks (1978-82), Golden State Warriors (1982) i ówczesnych New Jersey Nets (1983-86), obecnie Brooklyn Nets.
W 1986 roku został wykluczony z NBA za naruszenie po raz trzeci polityki antynarkotykowej ligi. Resztę kariery, aż do 2002 roku, spędził w Europie.
Po zakończeniu występów na parkietach Richardson był trenerem.Przejdź na Polsatsport.pl