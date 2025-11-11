Nie żyje słynny siatkarz. Był wicemistrzem świata

O śmierci znakomitego sportowca poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych jego były kolega z kadry, Ihosvany Hernandez Rivera, znany polskim kibicom między innymi z występów w Asseco Resovii Rzeszów.

"Bracie, dziękuję, że byłeś częścią mojej ewolucji jako zawodnika i człowieka. Spoczywaj w pokoju, numerze 6" - napisał Hernandez.

Lazaro Beltran był częścią znakomitego pokolenia kubańskich siatkarzy, którzy największe sukcesy świętowali na przełomie lat 80. i 90. W dorobku miał między innymi dwa srebra i złoto Igrzysk Panamerykańskich, złoto Pucharu Świata w 1989 roku oraz wicemistrzostwo globu z 1990 roku.

Po przejściu na sportową emeryturę w 1993 roku Kubańczyk poświęcił się pracy trenerskiej. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził między innymi tamtejszą kadrę siatkarek.