Siatkarze Barkomu, którzy w tym sezonie mecze domowe rozgrywają w Elblągu, mają na koncie trzy punkty i plasują się na 10. miejscu w tabeli PlusLigi. Warto jednak dodać, że zagrali tylko trzy mecze, a inne zespoły - po cztery.

W ostatniej kolejce ukraiński zespół przegrał z Indykpolem AZS-em Olsztyn 1:3. Ich kolejni rywale, siatkarze PGE Projektu, mają za sobą bardzo udane rozpoczęcie sezonu. Wygrali trzy z czterech spotkań (wszystkie 3:0), a pierwszą porażkę ponieśli dopiero w czwartek. We własnej hali ulegli Asseco Resovii Rzeszów 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport