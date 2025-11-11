PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo
Energa Trefl Gdańsk kontra Cuprum Stilon Gorzów to jedno z wtorkowych spotkań piątej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl.
Siatkarze z Gorzowa Wielkopolskiego z pewnością nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych. Ponieważ przegrali aż cztery mecze i nie odnieśli ani jednego zwycięstwa, zajmują ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi. Ostatnio ulegli Aluronowi CMC Warcie Zawiercie 0:3.
Trójmiejska ekipa ma więcej powodów do zadowolenia, choć nie może być w pełni szczęśliwa. Trefl wygrał dwa spotkania i przegrał tyle samo. Ostatnio gdańszczanie musieli uznać wyższość Indykpolu AZS-u Olsztyn (1:3).
Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.