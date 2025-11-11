PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 5. kolejki (WIDEO)

Piąta kolejka PlusLigi zaczęła się od sensacji - Barkom-Każany Lwów pokonał PGE Projekt Warszawa. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 5. kolejki PlusLigi.

Siatkarz w niebieskim stroju z numerem 14 unosi ręce, a siatkarz w żółtym stroju z numerem 4 stoi plecami do widza.
fot. PAP/Adam Warżawa
Siatkówka - PlusLiga. Wyniki meczów piątej kolejki.

Spotkanie inaugurujące piątą kolejkę PlusLigi zakończyło się sensacyjnie. Barkom-Każany Lwów pokonał PGE Projekt Warszawa 3:0. Energa Trefl Gdańsk pokonał Cuprum Stilon Gorzów 3:2, rozstrzygając mecz w emocjonującym tie-breaku (18:16). Gorzowianie w piątym meczu sezonu ponieśli piątą porażkę.

 

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Wyniki meczów 5. kolejki PlusLigi:

 

2025-11-11: Barkom Każany Lwów – PGE Projekt Warszawa 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)
2025-11-11: Energa Trefl Gdańsk – Cuprum Stilon Gorzów 3:2 (25:21, 21:25, 23:25, 25:21, 18:16)
2025-11-12: Ślepsk Malow Suwałki – Indykpol AZS Olsztyn (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-18: InPost ChKS Chełm – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-19: JSW Jastrzębski Węgiel – Bogdanka LUK Lublin (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-19: Asseco Resovia Rzeszów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-03: PGE GiEK Skra Bełchatów – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport
