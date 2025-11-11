Pojawił się sensacyjny komunikat! Przeprowadził szokujący transfer i... zostanie zwolniony

We wtorek 11 listopada dobrze poinformowany Shams Charania wyznał, że właściciel Dallas Patrick Dumont zwolni Harrisona na najbliższym spotkaniu we wtorek. Mówiło się o tym już od kilku dni.

Stanie się po tak po fatalnym początku sezonu w wykonaniu Mavs, którzy wygrali zaledwie trzy spotkania, a osiem przegrali. Na ten moment zajmują przedostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej.

O wymianie na linii Dallas - Los Angeles Lakers mówili nie tylko fani koszykówki. To wydarzenie zszokowało wiele osób. Przypomnijmy, że w lutym tego roku Luka Doncic po siedmiu latach przeniósł się do ekipy Lakers, a w drugą stronę powędrował Anthony Davis.

Fani Dallas byli zdziwieni i wściekli, ponieważ liczyli, że Słoweniec zostanie w ich klubie do końca kariery. Sam Doncic nie mógł powstrzymać łez, kiedy po raz pierwszy przybył do Dallas po zmianie klubu. Od tego momentu pozycja Harrisona zrobiła się słaba, ponieważ fani jasno dawali znać, że jego polityka im się nie podoba.

Harrisonowi grożono śmiercią, a inne z epitetów miały podłoże rasistowskie. Grupa kibiców niedawno przyniosła trumnę do hali American Airlines Center i zorganizowała symboliczny pogrzeb swojego klubu.