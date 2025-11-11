Polsat Futbol Cast - 12.11. Transmisja TV i stream online

Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń po raz kolejny spotkają się w studiu, by porozmawiać o najciekawszych wydarzeniach ze świata futbolu.



Przed nami mecze eliminacji MŚ 2026. Zapowiemy najciekawsze starcia najbliższych dni, a także przeanalizujemy mecz Polska - Holandia.



Podsumujemy też ostatnią kolejkę PKO BP Ekstraklasy, podczas której porażki poniosły m.in. Legia Warszawa oraz Lech Poznań.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go w środę 12 listopada od 9:00.