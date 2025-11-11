Polsat Futbol Cast - 12.11. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejne wydanie magazynu Polsat Futbol Cast. Gdzie oglądać? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go w środę 12 listopada od 9:00.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń w Polsat Futbol Cast

Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń po raz kolejny spotkają się w studiu, by porozmawiać o najciekawszych wydarzeniach ze świata futbolu.


Przed nami mecze eliminacji MŚ 2026. Zapowiemy najciekawsze starcia najbliższych dni, a także przeanalizujemy mecz Polska - Holandia.

Podsumujemy też ostatnią kolejkę PKO BP Ekstraklasy, podczas której porażki poniosły m.in. Legia Warszawa oraz Lech Poznań.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast. 

 

Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go w środę 12 listopada od 9:00.

INNEPIŁKA NOŻNA
