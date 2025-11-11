Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

Rywalizacja w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich ruszy w weekend 21-23 listopada w Lillehammer, gdzie odbędą się zawody mikstów oraz dwa konkursy indywidualne. Tydzień później skoczkowie wezmą udział w próbie generalnej przed mistrzostwami świata 2027 w Falun (25-26 listopada), po czym przeniosą się do Ruki (29-30 listopada). Czwartym przystankiem w kalendarzu będzie Wisła, gdzie zmagania zaplanowano na 6 i 7 grudnia.

Tradycyjnie przed świętami zawodnicy wystartują w Engelbergu (20-21 grudnia), a następnie przystąpią do Turnieju Czterech Skoczni, który potrwa od 29 grudnia do 6 stycznia. Po nowym roku rywalizacja przeniesie się do Zakopanego (10-11 stycznia), a tydzień później do japońskiego Sapporo (17-18 stycznia).

Sezon zakończy się klasycznie w Planicy (27-29 marca). W sumie zaplanowano 35 konkursów - w tym 29 indywidualnych, 3 drużynowe i 3 miksty.

PŚ w skokach 2025/2026: Terminarz. Kiedy są konkursy?

21.11.2025 - 16:00 - Lillehammer HS-140 (Norwegia) - mikst

22.11.2025 - 16:00 - Lillehammer HS-140 (Norwegia) - konkurs indywidualny

23.11.2025 - 16:00 - Lillehammer HS-140 (Norwegia) - konkurs indywidualny