Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

Łukasz OstrowskiZimowe

W sezonie olimpijskim odbędzie się 35 konkursów w ramach Pucharu Świata. Światowa czołówka ponownie zawita do Wisły i Zakopanego, a gwoździem programu będą igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Jak wygląda terminarz PŚ w skokach w sezonie 2025/2026? Kiedy są konkursy Pucharu Świata? Sprawdź terminarz.

Skoczek narciarski w czapce z daszkiem i medalem na szyi, trzymający kryształową kulę i tablicę z napisem "OVERALL", z okrzykiem radości na twarzy.
fot: PAP
Daniel Tschofenig - zwycięzca Kryształowej Kuli PŚ za sezon 2024/2025

Rywalizacja w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich ruszy w weekend 21-23 listopada w Lillehammer, gdzie odbędą się zawody mikstów oraz dwa konkursy indywidualne. Tydzień później skoczkowie wezmą udział w próbie generalnej przed mistrzostwami świata 2027 w Falun (25-26 listopada), po czym przeniosą się do Ruki (29-30 listopada). Czwartym przystankiem w kalendarzu będzie Wisła, gdzie zmagania zaplanowano na 6 i 7 grudnia.

 

ZOBACZ TAKŻE: To koniec legendarnej skoczni? Niepokojące wieści!

 

Tradycyjnie przed świętami zawodnicy wystartują w Engelbergu (20-21 grudnia), a następnie przystąpią do Turnieju Czterech Skoczni, który potrwa od 29 grudnia do 6 stycznia. Po nowym roku rywalizacja przeniesie się do Zakopanego (10-11 stycznia), a tydzień później do japońskiego Sapporo (17-18 stycznia).

 

Sezon zakończy się klasycznie w Planicy (27-29 marca). W sumie zaplanowano 35 konkursów - w tym 29 indywidualnych, 3 drużynowe i 3 miksty.

PŚ w skokach 2025/2026: Terminarz. Kiedy są konkursy?

21.11.2025 - 16:00 - Lillehammer HS-140 (Norwegia) - mikst

22.11.2025 - 16:00 - Lillehammer HS-140 (Norwegia) - konkurs indywidualny

23.11.2025 - 16:00 - Lillehammer HS-140 (Norwegia) - konkurs indywidualny

Przejdź na Polsatsport.pl
PŚ W SKOKACHPUCHAR ŚWIATASKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kulisy zatrudnienia Thomasa Thurnbichlera

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 