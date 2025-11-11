Jak czytamy w oficjalnym komunikacie BVF, w ciągu czterech dni od rozpoczęcia sprzedaży wejściówek na rozgrywaną w Sofii fazę grupową rozeszło się już 16 tysięcy biletów. Takim zainteresowaniem, biorąc pod uwagę fakt, iż mistrzostwa odbędą się dopiero za ponad 300 dni, nie cieszyło się jeszcze żadne wydarzenie sportowe w Bułgarii!

"Drodzy kibice siatkówki, dziękujemy za niesamowite wsparcie, jakie okazujecie męskiej reprezentacji Bułgarii. Zaledwie cztery dni po uruchomieniu sprzedaży zakupiono już ponad 16 tysięcy biletów na Mistrzostwa Europy 2026, których współgospodarzem będzie Sofia. Dla kadrowiczów i wszystkich ludzi, którzy pracują dla dobra bułgarskiej siatkówki, jest to dowód ogromnego uznania. Dzięki Wam osiągnęliśmy coś niespotykanego w historii sportu w naszym kraju. Tak wielkiego zainteresowania i aktywności fanów na ponad 300 dni przed imprezą nie było jeszcze nigdy. Siatkówka kolejny raz pokazała, że potrafi zjednoczyć Bułgarię" - poinformowała tamtejsza Federacja.

BVF dodaje, że meczem, który najbardziej rozpala emocje kibiców, jest spotkanie wicemistrza świata z trzecią drużyną globu, czyli starcie Bułgaria - Polska. Odbędzie się ono 16 września 2026 w ramach ostatniej kolejki Grupy B turnieju.

Mistrzostwa Europy 2026 siatkarzy potrwają od 9 do 26 września 2026. Gospodarzami imprezy będą - poza Bułgarią - również Finlandia, Rumunia i Włochy. "Biało-Czerwoni" trafili do Grupy B, w której zmierzą się z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i właśnie Bułgarią. Awans wywalczą cztery najlepsze zespoły.