Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 6. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

W czwartek 13 listopada meczem Sokół & Hagric Mogilno – Moya Radomka Radom rozpocznie się szósta kolejka Tauron Ligi. Faworytem tego starcia są siatkarki Radomki, a ekipa z Mogilna powalczy o pierwsze zwycięstwo w sezonie.

PGE Budowlani Łódź podejmą w piątek Metalkas Pałac Bydgoszcz. Łodzianki powalczą o piąte zwycięstwo z rzędu, ale siatkarki Pałacu w poprzedniej kolejce sprawiły niespodziankę, wygrywając z drużyną BKS. W drugim piątkowym meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z UNI Opole. Konfrontacja obu ekip zapowiada się interesująco - obie mają na koncie po dziewięć punktów i po trzy wygrane spotkania.

Na sobotę zaplanowano starcie DevelopRes Rzeszów – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Mistrzynie Polski są zdecydowanymi faworytkami meczu z beniaminkiem, który dotychczas nie wywalczył w Tauron Lidze nawet punktów.

W poniedziałek ITA Tools Stal Mielec podejmie ŁKS Commercecon Łódź. Siatkarki Stali w dwóch ostatnich ligowych meczach nie ugrały nawet seta, łodzianki dla odmiany wygrały dwa razy po 3:0. Szóstą serię spotkań zakończy we wtorek spotkanie Lotto Chemik Police – #VolleyWrocław. Zagrają w nim drużyny sąsiadujące w tabeli, które na początku sezonu ugrały po pięć punktów.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 6. kolejki Tauron Ligi:

2025-11-13: Sokół & Hagric Mogilno – Moya Radomka Radom (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-14: PGE Budowlani Łódź – Metalkas Pałac Bydgoszcz (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-14: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-15: DevelopRes Rzeszów – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-17: ITA Tools Stal Mielec – ŁKS Commercecon Łódź (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-18: Lotto Chemik Police – #VolleyWrocław (wtorek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight).

