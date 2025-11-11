Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 6. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
Szóstka kolejka rozgrywek Tauron Ligi przed nami. Przyniesie ona kilka interesujących konfrontacji. Kiedy grają siatkarki? Jakie są godziny rozgrywania meczów? Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź plan transmisji meczów 6. kolejki Tauron Ligi.
W czwartek 13 listopada meczem Sokół & Hagric Mogilno – Moya Radomka Radom rozpocznie się szósta kolejka Tauron Ligi. Faworytem tego starcia są siatkarki Radomki, a ekipa z Mogilna powalczy o pierwsze zwycięstwo w sezonie.
Zobacz także: PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 5. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
PGE Budowlani Łódź podejmą w piątek Metalkas Pałac Bydgoszcz. Łodzianki powalczą o piąte zwycięstwo z rzędu, ale siatkarki Pałacu w poprzedniej kolejce sprawiły niespodziankę, wygrywając z drużyną BKS. W drugim piątkowym meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z UNI Opole. Konfrontacja obu ekip zapowiada się interesująco - obie mają na koncie po dziewięć punktów i po trzy wygrane spotkania.
Na sobotę zaplanowano starcie DevelopRes Rzeszów – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Mistrzynie Polski są zdecydowanymi faworytkami meczu z beniaminkiem, który dotychczas nie wywalczył w Tauron Lidze nawet punktów.
W poniedziałek ITA Tools Stal Mielec podejmie ŁKS Commercecon Łódź. Siatkarki Stali w dwóch ostatnich ligowych meczach nie ugrały nawet seta, łodzianki dla odmiany wygrały dwa razy po 3:0. Szóstą serię spotkań zakończy we wtorek spotkanie Lotto Chemik Police – #VolleyWrocław. Zagrają w nim drużyny sąsiadujące w tabeli, które na początku sezonu ugrały po pięć punktów.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Terminarz i plan transmisji meczów 6. kolejki Tauron Ligi:
2025-11-13: Sokół & Hagric Mogilno – Moya Radomka Radom (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-14: PGE Budowlani Łódź – Metalkas Pałac Bydgoszcz (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-11-14: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-15: DevelopRes Rzeszów – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-17: ITA Tools Stal Mielec – ŁKS Commercecon Łódź (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-18: Lotto Chemik Police – #VolleyWrocław (wtorek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight).
Przejdź na Polsatsport.pl