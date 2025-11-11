To będzie koniec. Ronaldo opowiedział o zakończeniu kariery

W przemówieniu podczas forum ds. turystyki Tourise w Rijadzie Ronaldo podkreślił, że w dalszym ciągu „chce cieszyć się chwilą”, grając w piłkę nożną, choć zaznaczył, że mając prawie 41 lat coraz częściej rozważa zakończenie kariery. Spodziewa się tego, jak dodał, po mundialu w 2026 r.

W wystąpieniu za pośrednictwem łącza wideo piłkarz przyznał, że „w takim wieku, jak jego, miesiące upływają bardzo szybko”, a on czuje, że wkrótce nadejdzie kres jego piłkarskiej kariery.

Zaznaczył, że nadal czuje się bardzo dobrze fizycznie, czego dowodem, jak zauważył, są zdobywane przez niego bramki.

- Wciąż czuję się szybki i zwinny. Cieszę się grą w reprezentacji. Bądźmy jednak szczerzy: kiedy mówię „wkrótce”, to prawdopodobnie będzie to za rok lub dwa – powiedział Cristiano Ronaldo, który wraz z kolegami z kadry Portugalii rozegra w czwartek mecz kwalifikacyjny do MŚ w Dublinie przeciwko Irlandii.

Portugalia jest bliska awansu na przyszłoroczny mundial. Prowadząca w tabeli grupy F ekipa trenera Roberto Martineza może tego dokonać wygrywając w czwartek w wyjazdowym spotkaniu z Irlandczykami.

Cristiano Ronaldo występuje w reprezentacji Portugalii od 2003 r. Wraz z nią sięgnął po największe trofea w jej historii – mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy, odpowiednio w 2016 i 2004 roku, a także wygrał dwie edycje Ligi Narodów, w 2019 i 2025 roku.

Pięciokrotny laureat Złotej Piłki, tytułu dla najlepszego piłkarza globu, w dalszym ciągu bije rekordy pod względem goli zdobywanych w reprezentacji Portugalii. Ronaldo ma ich już na koncie 143, wyprzedzając Lionela Messiego. Argentyńczyk zdobył ich dotychczas 114.

Występujący w saudyjskim Al-Nassr Portugalczyk rozpoczynał swoją karierę w dorosłej piłce w Sportingu Lizbona. Później bronił barw Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu.

Po zakończeniu kariery Portugalczyk nie będzie mógł narzekać na brak zajęć z powodu licznych przedsięwzięć biznesowych, realizowanych głównie za pośrednictwem swojej spółki CR7. Działa ona w rozmaitych sektorach gospodarki: od sportowego, handlowego i medialnego po odzieżowy oraz ceramiczny.

Według październikowego rankingu magazynu „Forbes” Ronaldo jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Portugalczyk zainkasował w tym sezonie ponad 280 mln dolarów. Na drugim miejscu uplasował się Messi z zarobkami o wartości 130 mln dolarów.