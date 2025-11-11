Tragedia na ATP Finals! Dwóch kibiców zmarło jednego dnia
Do bardzo przykrych zdarzeń doszło podczas trwającego od niedzieli ATP Finals w Turynie. W poniedziałek po południu, mimo reanimacji, zmarło dwóch kibiców w wieku 70 i 78 lat.
Do pierwszej z tragedii doszło w strefie fanów. Jeden ze znajdujących się tam kibiców doznał ataku serca. Niestety, mimo tego że służby od razu przystąpiły do reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu.
Nieco później również wydarzył się dramat. Na niedługo przed rozpoczęciem spotkania Taylor Fritz - Lorenzo Musetti w Inalpi Arena doszło do kolejnej zapaści zdrowotnej. I tym razem służby natychmiast rozpoczęły akcję pierwszej pomocy, ale po raz drugi tego dnia okazała się ona nieskuteczna.
La Gazzetta dello Sport poinformowała, że to pierwszy tak tragiczny dzień w historii ATP Finals.