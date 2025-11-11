Tragedia na ATP Finals! Dwóch kibiców zmarło jednego dnia

Tenis

Do bardzo przykrych zdarzeń doszło podczas trwającego od niedzieli ATP Finals w Turynie. W poniedziałek po południu, mimo reanimacji, zmarło dwóch kibiców w wieku 70 i 78 lat.

Fragment nagrobka z krzyżem i zapalonym zniczem, symbolizujący żałobę i stratę.
fot. PAP
Dwóch kibiców zmarło podczas ATP Finals.

Do pierwszej z tragedii doszło w strefie fanów. Jeden ze znajdujących się tam kibiców doznał ataku serca. Niestety, mimo tego że służby od razu przystąpiły do reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje medalista igrzysk olimpijskich. Był legendą polskiego boksu

 

Nieco później również wydarzył się dramat. Na niedługo przed rozpoczęciem spotkania Taylor Fritz - Lorenzo Musetti w Inalpi Arena doszło do kolejnej zapaści zdrowotnej. I tym razem służby natychmiast rozpoczęły akcję pierwszej pomocy, ale po raz drugi tego dnia okazała się ona nieskuteczna. 

 

La Gazzetta dello Sport poinformowała, że to pierwszy tak tragiczny dzień w historii ATP Finals. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNETENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ajla Tomljanovic Viktoriya Tomova - Eri Hozumi Aldila Sutjiadi. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 