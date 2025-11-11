Trefl rozstrzygnął mecz w emocjonującym tie-breaku! Siatkarze z Gorzowa nadal bez zwycięstwa

Od początku meczu przewagę uzyskali gospodarze, którzy byli skuteczniejsi i bardziej zdecydowani w ofensywie. Na przestrzeni seta powiększali punktową zaliczkę (9:6, 15:11, 19:13). W końcówce gorzowianie próbowali nawiązać walkę, po asie Wojciecha Więcławskiego różnica stopniała do trzech oczek (21:18). Gdańszczanie spokojnie utrzymali jednak przewagę. Dwa ataki skończył Aliaksei Nasevich (23:18), a w ostatniej akcji uderzył ze środka Moustapha M'Baye (25:21).

Zobacz także: Pojawił się sensacyjny komunikat! Przeprowadził szokujący transfer i... zostanie zwolniony

W drugiej odsłonie, po wyrównanym początku, poszła punktowa seria siatkarzy Stilonu od stanu 10:8 do 10:13, a dobry fragment zanotował Mathis Henno, który skończył dwie akcje w ataku i dołożył blok. Tym razem to Trefl musiał gonić wynik - złapał kontakt (15:16), ale końcówka seta należała do gorzowian. Wojciech Więcławski wszedł na zagrywkę i znów zaliczył asa (16:20), dwa punkty dołożył Patryk Niemiec (19:24), a w ostatniej akcji gospodarze zaserwowali w siatkę (21:25).

Set numer trzy przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów. Na początku minimalną przewagę mieli gdańszczanie (7:5), później goście (11:12). Po dwóch punktowych blokach gorzowianie odskoczyli na trzy oczka (15:18), ale walka o wygraną w tym secie toczyła się do samego końca. Przyjezdni utrzymali przewagę - Mathis Henno wywalczył piłkę setową (22:24), a przestrzelona zagrywka gospodarzy ustaliła wynik na 23:25.

Gdańszczanie chcieli pozostać w grze, dlatego z większym animuszem rozpoczęli czwartą odsłonę. Poprawili grę w ofensywie i wypracowali sobie kilka punktów zaliczki (6:3, 10:6). Siatkarze Stilonu odrobili straty po punktowej serii (12:12). Gra się wyrównała, ale w końcówce wyraźnie lepsi byli tym razem gospodarze. Dobrą zmianę na rozegraniu dał Przemysław Stępień, świetnie dysponowany w tej partii Tobias Brand wywalczył piłkę setową, a po chwili gorzowianie popełnili błąd w ataku (25:21).

W tie-breaku wynik również oscylował wokół remisu, a przy zmianie stron punkt zaliczki mieli gospodarze (8:7). Gra punkt za punkt toczyła się do końca. Po skutecznym ataku Tobiasa Branda piłkę meczową miał Trefl (14:13), goście doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Wojnę nerwów wygrali gdańszczanie, a ich wygraną przypieczętował asem serwisowym Paweł Pietraszko (18:16).



Skrót meczu Trefl - Stilon:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Aliaksei Nasevich (27), Tobias Brand (22), Piotr Orczyk (14) – Trefl; Mathis Henno (30), Chizoba Neves (18), Marcin Kania (11), Marcin Waliński (11) – Stilon. MVP: Aliaksei Nasevich (26/50 = 52% skuteczności w ataku + 1 as).

Energa Trefl Gdańsk – Cuprum Stilon Gorzów 3:2 (25:21, 21:25, 23:25, 25:21, 18:16)

Trefl: Joe Worsley, Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Przemysław Stępień, Damian Schulz, Damian Kogut. Trener: Mariusz Sordyl.

Stilon: Marcin Waliński, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Mathis Henno, Marcin Kania, Thiago Veloso – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Wojciech Więcławski, Mateusz Maciejewicz, Hubert Węgrzyn. Trener: Hubert Henno.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

Polsat Sport