Tyle potrwa przerwa reprezentanta Polski. Wszystko przez kontuzję

Piłka nożna

Łukasz Skorupski będzie pauzować przez około 45 dni. Bramkarz nie przyjechał na listopadowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, gdyż w niedzielę doznał kontuzji w meczu ligi włoskiej, w którym jego Bologna wygrała z Napoli 2:0.

Bramkarz broni strzał piłkarza na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Skorupski doznał urazu mięśniowego

Skorupski doznał urazu mięśniowego na początku meczu, gdy wybijał piłkę. Jego miejsce zajął niespełna 18-letni Massimo Pessina, który zadebiutował w seniorskich rozgrywkach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Urban powiedział to o Holandii. Znalazł sposób?

 

„Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda" - przekazał lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski, cytowany w komunikacie PZPN.

 

Włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport” we wtorek poinformował, że Skorupski będzie pauzował około 45 dni.

 

Skorupski po Euro 2024 i zakończeniu międzynarodowej kariery przez Wojciecha Szczęsnego został podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski. Łącznie od 2012 roku wystąpił w 20 meczach seniorskiej kadry i sześć razy zachował czyste konto.

 

Trener Jan Urban po kontuzji Skorupskiego dowołał do kadry Mateusza Kochalskiego z Karabachu Agdam.

 

W piątek w meczu eliminacji mistrzostw świata z Holandią na PGE Narodowym między słupkami polskiej bramki może stanąć np. Kamil Grabara z VfL Wolfsburg. W kadrze są również Bartłomiej Drągowski z Panathinaikosu Ateny i Kacper Tobiasz z Legii Warszawa.

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Go Ahead Eagles - Feyenoord Rotterdam. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 