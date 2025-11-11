Tyle potrwa przerwa reprezentanta Polski. Wszystko przez kontuzję

Skorupski doznał urazu mięśniowego na początku meczu, gdy wybijał piłkę. Jego miejsce zajął niespełna 18-letni Massimo Pessina, który zadebiutował w seniorskich rozgrywkach.

„Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda" - przekazał lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski, cytowany w komunikacie PZPN.

Włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport” we wtorek poinformował, że Skorupski będzie pauzował około 45 dni.

Skorupski po Euro 2024 i zakończeniu międzynarodowej kariery przez Wojciecha Szczęsnego został podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski. Łącznie od 2012 roku wystąpił w 20 meczach seniorskiej kadry i sześć razy zachował czyste konto.

Trener Jan Urban po kontuzji Skorupskiego dowołał do kadry Mateusza Kochalskiego z Karabachu Agdam.

W piątek w meczu eliminacji mistrzostw świata z Holandią na PGE Narodowym między słupkami polskiej bramki może stanąć np. Kamil Grabara z VfL Wolfsburg. W kadrze są również Bartłomiej Drągowski z Panathinaikosu Ateny i Kacper Tobiasz z Legii Warszawa.