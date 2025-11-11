Urban powiedział to o Holandii. Znalazł sposób?
Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przed meczami eliminacji mistrzostw świata powiedział, że Holandia jest lepszą drużyną. Uważa jednak, że jego zespół odpowiednią strategią może zniwelować różnicę umiejętności.
Trener Holendrów Ronald Koeman na listopadowe mecze z Polską i Litwą powołał aż 15 piłkarzy z Premier League. Wsród nich są m.in. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch i Cody Gakpo z Liverpoolu, Tijjani Reijnders i Nathan Ake z Manchesteru City, Matthijs de Ligt z Manchesteru United, Jurrien Timber z Arsenalu czy Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur. W kadrze znalazły się również takie gwiazdy jak Denzel Dumfries z Interu Mediolan i Frenkie de Jong z Barcelony.
4 września Polacy zremisowali z Holendrami 1:1 na stadionie De Kuip w Rotterdamie. Gole strzelili wówczas Denzel Dumfries i Matty Cash.
- Można wygrać z każdym w jednym meczu, ale wiemy, gdzie w ostatnich latach jest reprezentacja Holandii, a gdzie jesteśmy my. Mamy trochę mniej jakości. Jednak mimo tego Holendrzy nie potrafili wygrać z nami na własnym boisku, chociaż mieli przewagę i w wielu momentach kontrolowali spotkanie. Musimy zagrać sposobem i mieć odpowiednią strategię, żeby zniwelować różnicę umiejętności. Wystarczy spojrzeć, kto tam gra i w jakich klubach - oznajmił Urban.
Po sześciu kolejkach Holandia ma 16 pkt, a Polska - 13 pkt. W przypadku równiej liczy punktów decyduje bilans bramkowy, który przemawia na korzyść Holendrów. Żeby zająć pierwsze miejsce w grupie, które da bezpośredni awans na mundial, Biało-Czerwoni musieliby wysoko wygrać z Holandią i Maltą oraz liczyć na wpadkę „Oranje” z reprezentacją Litwy.
- Jeżeli z takim przeciwnikiem osiągnęlibyśmy pozytywny wynik, to byłoby to dla nas coś niezwykle wartościowego. Mamy kolejny mecz z niezwykle wymagającym rywalem na własnym boisku. Nawet gdybyśmy wygrali, to takiej różnicy bramek nie odrobimy, ale chciałbym widzieć, że drużyna zrobiła kolejny krok do przodu. Na przykład, że jesteśmy w stanie dłużej utrzymać się przy piłce. Uważam, że mamy zawodników, którym taka gra pasuje. Jednak nie wiem, czy będziemy w stanie przeciwstawić się ich pressingowi. Jeśli zrobimy to kilka razy, to Holendrzy mogą zmienić strategię - przekazał selekcjoner.
Na zgrupowanie nie przyjechało trzech kontuzjowanych piłkarzy: napastnik Krzysztof Piątek z Al-Duhail, bramkarz Łukasz Skorupski z Bologny i obrońca Jan Bednarek z FC Porto. W piątek przeciwko Holandii nie zagra również m.in. pauzujący za żółte kartki obrońca Przemysław Wiśniewski ze Spezii.
- Mamy plan na to spotkanie. W ostatnim momencie pojawiły się trudności. Są kontuzje i kartki. Z urazami trudno sobie poradzić, zwłaszcza gdy pojawiają się one w ostatniej chwili. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani, ale mecz wszystko pokaże - oświadczył Urban.
Przeciwko Holandii nie zagra też zawieszony za żółte kartki Bartosz Slisz, co oznacza, że w kadrze na to spotkanie nie znajdzie się defensywny pomocnik. Urban nie zdecydował się na powołanie Oskara Repki z Rakowa Częstochowa czy Tarasa Romanczuka z Jagiellonii Białystok.
- Myślałem o tych zawodnikach. Są w szerokiej kadrze. Musieliśmy zdecydować, kto będzie grał w tym spotkaniu - wyjaśnił trener.
W czerwcu po porażce z Finlandią (1:2) z kadry odszedł trener Michał Probierz, który odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu, co spotkało się z ostrą reakcją napastnika Barcelony. W lipcu Urban objął reprezentację Polski, która rozegrała pod jego wodzą cztery mecze. W eliminacjach MŚ zremisowała z Holandią 1:1, wygrała z Finlandią 3:1 i z Litwą 2:0 oraz pokonała Nową Zelandię 1:0 w meczu towarzyskim.