Zalewski ma nowego trenera

Palladino zastąpił Chorwata Ivana Jurica, który został zwolniony w poniedziałek po serii siedmiu meczów bez zwycięstwa w Serie A. Czarę goryczy przelała porażka z beniaminkiem Sassuolo 0:3. Atalanta spisywała się poniżej oczekiwań i w lidze włoskiej zajmuje 13. miejsce, tracąc 11 punktów do Interu Mediolan i Romy, które znajdują się na szczycie tabeli.

Przez dziewięć lat trenerem Atalanty był Gian Piero Gasperini, który stał się legendą klubu z Bergamo, a obecnie pracuje w Romie. Krótka kadencja jego następcy Jurica nie była udana. Atalanta wygrała cztery z 15 meczów. To czwarta zmiana trenera w tym sezonie Serie A. Wcześniej szkoleniowców wymieniono w Juventusie, Genoi i Fiorentinie.

W zeszłym sezonie Fiorentina pod wodzą Palladino uplasowała się na szóstej pozycji w Serie A i dotarła do półfinału Ligi Konferencji. Włoski trener rozwiązał jednak kontrakt za porozumieniem stron, gdyż był skonfliktowany z dyrektorem sportowym Daniele Prade.

Klub z Bergamo poinformował, że umowa Palladino będzie obowiązywała do końca sezonu 2026/27.

22 listopada, po przerwie na mecze reprezentacji, Atalanta zmierzy się z broniącym tytułu Napoli w 12. kolejce Serie A, a kolejnym wyzwaniem drużyny Zalewskiego będzie wyjazdowe spotkanie z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów.