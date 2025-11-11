Znany piłkarz odrzucił powołanie do reprezentacji! "Nic nie mogę powiedzieć"

Piłka nożna

Włoski napastnik Liverpoolu Federico Chiesa postanowił, że nie zagra w dwóch ostatnich meczach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z Mołdawią i Norwegią - poinformował selekcjoner Gennaro Gattuso. Jak dodał, musi uszanować wolę zawodnika.

Trzech piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku, jeden w czerwonym stroju kopie piłkę, dwaj w białych strojach próbują go zatrzymać.
fot. PAP
Federico Chiesa postanowił, że nie zagra w dwóch ostatnich meczach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z Mołdawią i Norwegią
  • Włochy zmierzą się z Mołdawią i Norwegią w eliminacjach do mistrzostw świata
  • Federico Chiesa zrezygnował z gry w reprezentacji Włoch
  • Włosi prawdopodobnie wystąpią w barażach o awans do mistrzostw świata

Włosi, którzy nie zakwalifikowali się do dwóch ostatnich mistrzostw świata, w czwartek zmierzą się na wyjeździe z Mołdawią, a w niedzielę zagrają w Mediolanie z prowadzącą w grupie Norwegią.

 

- Często z nim rozmawiam. Musimy szanować decyzje i problemy, które każdy z nas ma. Nic innego nie mogę powiedzieć - podkreślił Gattuso.

 

ZOBACZ TAKŻE: Krychowiak nie próżnuje! Wiadomo, co będzie robił po zakończeniu kariery

 

Nie podał powodu decyzji Chiesy, który ostatni raz wystąpił w reprezentacji Włoch w mistrzostwach Europy w 2024 roku. W tym sezonie 28-latek strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty w 12 meczach Liverpoolu.

 

Na dwie kolejki przed końcem eliminacji sytuacja w grupie I jest dosyć jasna. Jeśli Norwegia pokona w czwartek Estonię, to praktycznie już nic nie odbierze jej bezpośredniego awansu. Włochy będą się mogły co najwyżej zrównać z liderem punktami, ale mają zdecydowanie gorszy bilans bramkowy. Z kolei podopieczni Gattuso nie mogą też spaść na trzecie miejsce i najprawdopodobniej wystąpią w barażach.

BS, PAP
