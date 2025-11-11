Znany piłkarz odrzucił powołanie do reprezentacji! "Nic nie mogę powiedzieć"
Włoski napastnik Liverpoolu Federico Chiesa postanowił, że nie zagra w dwóch ostatnich meczach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z Mołdawią i Norwegią - poinformował selekcjoner Gennaro Gattuso. Jak dodał, musi uszanować wolę zawodnika.
- Włochy zmierzą się z Mołdawią i Norwegią w eliminacjach do mistrzostw świata
- Federico Chiesa zrezygnował z gry w reprezentacji Włoch
- Włosi prawdopodobnie wystąpią w barażach o awans do mistrzostw świata
Włosi, którzy nie zakwalifikowali się do dwóch ostatnich mistrzostw świata, w czwartek zmierzą się na wyjeździe z Mołdawią, a w niedzielę zagrają w Mediolanie z prowadzącą w grupie Norwegią.
- Często z nim rozmawiam. Musimy szanować decyzje i problemy, które każdy z nas ma. Nic innego nie mogę powiedzieć - podkreślił Gattuso.
Nie podał powodu decyzji Chiesy, który ostatni raz wystąpił w reprezentacji Włoch w mistrzostwach Europy w 2024 roku. W tym sezonie 28-latek strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty w 12 meczach Liverpoolu.
Na dwie kolejki przed końcem eliminacji sytuacja w grupie I jest dosyć jasna. Jeśli Norwegia pokona w czwartek Estonię, to praktycznie już nic nie odbierze jej bezpośredniego awansu. Włochy będą się mogły co najwyżej zrównać z liderem punktami, ale mają zdecydowanie gorszy bilans bramkowy. Z kolei podopieczni Gattuso nie mogą też spaść na trzecie miejsce i najprawdopodobniej wystąpią w barażach.