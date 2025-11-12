Ale widowisko podczas ATP Finals! Prawie dwie i pół godziny walki

Spotkanie rozpoczęło się spokojnie, jednak już w czwartym gemie Shelton przełamał rywala i objął prowadzenie, którego nie oddał do samego końca seta. Co prawda przy stanie 5:3 Amerykanin stracił własne podanie, ale chwilę później odpowiedział tym samym i zakończył partię wynikiem 6:4.

Drugi set był dużo bardziej wyrównany. Obaj tenisiści pilnowali serwisu i przez długi czas nie dopuszczali do sytuacji "breakowych". Decydujące momenty nadeszły jednak w końcówce, gdy w tie breaku Auger-Aliassime przejął inicjatywę. Amerykanin dobrze się bronił i obronił aż trzy piłki setowe, jednak przy czwartej nie miał już szans i Kanadyjczyk wygrał tę partię wynikiem 9:7.

ZOBACZ TAKŻE: ATP Finals 2025. Terminarz. Kiedy są mecze? Daty i godziny ATP Finals

Decydujący set miał bardzo wyrównany przebieg. Od początku było widać, że obaj zawodnicy czują się pewnie przy własnym podaniu. Gra toczyła się gem za gem, aż do dwunastej partii, w której Auger-Aliassime wypracował sobie trzy piłki meczowe, trzecią z nich wykorzystał i zakończył spotkanie na swoją korzyść.

Pojedynek trwał dwie godziny i 26 minut.

Dla Kanadyjczyka to pierwsze zwycięstwo w tegorocznych ATP Finals. Auger-Aliassime występuje w turnieju tej rangi po raz drugi w karierze. Zadebiutował w 2022 roku, jednak zakończył rywalizację już na etapie fazy grupowej. Wówczas wygrał tylko jeden mecz - z Rafaelem Nadalem - ale porażki z Casperem Ruudem i Taylorem Fritzem przekreśliły jego szanse na awans do półfinału. Shelton natomiast wciąż czeka na swoje premierowe punkty w grupie Bjorna Borga. Dla młodego Amerykanina to debiutancki występ w ATP Finals.

Wieczorem kibiców czeka jeszcze starcie Alexandra Zvereva z Jannikiem Sinnerem. Początek o 20:30, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Transmisje meczów ATP Finals 2025 w Turynie na sportowych antenach Polsatu.

Ben Shelton (5. ATP) - Felix Auger-Aliassime (8. ATP) 6:4, 6:7(7), 5:7.