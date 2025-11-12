Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin, czyli czas na środowy hit siatkarskiej PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik?

Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 9 i logotypami sponsorów trzyma piłkę do siatkówki.
fot. PAP
Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

W środę będziemy świadkami wielkiego hitu siatkarskiej PlusLigi, czyli starcia Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Obie drużyny przed startem sezonu były stawiane w gronie potencjalnych faworytów do końcowego triumfu w lidze, a Wilfredo Leon i spółka bronią mistrzowskiego tytułu.

 

Jaki będzie wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin?


Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w środę, 12 listopada w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin poznamy w środę 12 listopada. O tym, kto wygrał mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego spotkania.

