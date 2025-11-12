Aryna Sabalenka na wakacjach! Tenisistka zaprezentowała... siatkarskie umiejętności

Aryna Sabalenka udała się na zasłużony odpoczynek po turnieju WTA Finals. Tenisistka opublikowała szereg zdjęć na Instagramie, w których dzieli się z fanami chwilami odpoczynku. Białorusinka postawiła tym razem na plażę, książki oraz siatkówkę.

To był intensywny, ale bardzo owocny czas dla Sabalenki. Białorusinka cały rok spędziła na fotelu liderki rankingu WTA, sięgnęła po cztery tytuły, zwyciężając wielkoszlemowe US Open, "tysięczniki" w Miami i Madrycie oraz "500" w Brisbane. Ponadto wystąpiła w finałach Australian Open i Roland Garros.


W ostatnim czasie zawodniczka wystąpiła również w turnieju WTA Finals, gdzie doszła do finału. W nim uległa dopiero Jelenie Rybakinie. Po wszystkim Sabalenka udała się na zasłużony odpoczynek, gdzie zażywała słońca na plaży oraz spędzała spokojne chwile z książką. Co ciekawe - tenisistka sięgnęła nie tylko po książkę, ale również piłkę do siatkówki i zmieniła na chwilę dyscyplinę. Jak wynika z opublikowanego na Instagramie wideo - z dobrym skutkiem.


Białorusinka odnotowała również świetny sezon pod względem zarobków. Sabalenka zarobiła rekordową sumę 15 milionów dolarów w trakcie jednego sezonu. Białorusinka pobiła tym samym wynik Amerykanki Sereny Williams, która w 2013 zainkasowała niemal 12,5 miliona. W tym roku tylko Sabalenka i Iga Świątek przekroczyły granicę 10 milionów.


Białorusinka zakończyła drugi rok z rzędu na czele światowego rankingu tenisistek. Drugie miejsce w klasyfikacji WTA zajmuje Iga Świątek, a trzecie Amerykanka Coco Gauff.

 

