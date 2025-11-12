27-letnia Polka przygotowuje się do 8-rundowego starcia, tym razem pod okiem nowego szkoleniowca - Gusa Currena, znanego z pracy m.in. z Tomaszem Adamkiem i Adamem Balskim. Dla zawodniczki będzie to kluczowy moment w karierze, bo właśnie na ten pojedynek zdecydowała się zejść z kategorii półśredniej (66,7 kg) do super lekkiej (63,5 kg), w której planuje kontynuować swoją sportową karierę.

W nowej dywizji panuje obecnie legenda kobiecego boksu, Katie Taylor (25-1, 6 KO). 39-letnia Irlandka, mistrzyni olimpijska z 2012 roku, powoli rozważa zakończenie kariery, co może otworzyć szansę dla nowych nazwisk.

Podczas gali zobaczymy też kilka ciekawych zestawień. Niepokonany Maciej Smokowski skrzyżuje rękawice z Marcelem Bode, Jan "Iron" Lodzik stanie naprzeciw Maksima Hardzeiki, a Adrian Domalewski będzie chciał podtrzymać znakomitą passę w zawodowym ringu. Polak ma na koncie trzy wygrane walki, wszystkie zakończone przez nokaut.

Gdzie obejrzeć Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim?

Transmisja gali Babilon Boxing Show w Ożarowie Mazowieckim w sobotę 15 listopada od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

​Karta Walk Babilon Boxing Show:

Main event | Boks 8 rund o pas WBC International | 63,5 kg:

Adrianna Jędrzejczyk (4-0, 1 KO) vs Helene Connart (3-1, 3 KO)

Co-main event | Boks 8 rund | +101,6 kg:

Maciej Smokowski (6-0, 1 KO) vs Marcel Bode (5-3, 5 KO)

Boks 8 rund | 68 kg:

Jan "Iron" Lodzik (9-1, 2 KO) vs Maksim Hardzeika (13-2, 5 KO)

Boks 6 rund | 90,7 kg:

Adrian Domalewski (3-0, 3 KO) vs Almir Skrijelj (24-12, 11 KO)

K1 | 3 rundy | 86 kg:

Karol Łasiewicki (11-4, 8 KO) vs David "Gorilla" Szabo-Toth (5-2, 2 KO)

Boks 4 rundy| 79,4 kg:

Kazimierz Kunicki (2-0) vs Bartosz Barczyński (7-8, 3 KO)