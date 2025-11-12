Są zaskoczeni decyzją Winiarskiego. Mówią o wielkiej stracie

W środę 12 października siatkarski świat obiegła informacja o sensacyjnym rozstaniu Michała Winiarskiego z reprezentacją Niemiec. W oświadczeniu niemieckiej federacji siatkarskiej poinformowano, że motywem tej decyzji były powody osobiste polskiego trenera. Sprawę komentują niemieckie media.

"Kicker" określa decyzję jako niespodziewaną oraz zauważa, że kontrakt Winiarskiego z reprezentacją obowiązywał do igrzysk olimpijskich w Los Angeles.

W podobnym tonie wypowiada się dziennik "Bild", mówiąc, że informacja o Winiarskim jest zaskakująca. Docenia też dorobek trenera osiągnięty z niemiecką kadrą, szczególnie wyróżniając występ na ostatnich igrzyskach, gdzie Niemcy dotarli do ćwierćfinału, nieznacznie przegrywając z późniejszymi triumfatorami Francuzami.

Portal NTV przedstawia informację jako "druzgocącą". Charakteryzuje Winiarskiego jako człowieka, który wkłada w swoją pracę całe serce, a mimo to jego decyzja jest doniosła. Portal zauważa też, że duże znaczenie miała we wszystkim rodzina byłego reprezentanta Polski.

Dyrektor sportowy kadry Niemiec, Christian Duennes zabrał głos i nazwał to "wielką stratą" dla niemieckiej kadry.

- Michał w ostatnich latach wykonał świetną pracę. Znacząco rozwinął zespół zarówno sportowo, jak i mentalnie, wynosząc go na wyższy poziom. Trudno pogodzić się z jego odejściem, ale szanuję tę decyzję. Życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego - przekazał.

Przed niemiecką federacją zadanie znalezienia nowego szkoleniowca. Z kolei Winiarski wciąż będzie trenerem grającego w Pluslidze Aluron CMC Warty Zawiercie.

