Chwilowa zmiana dyscypliny! Znana tenisistka sprawdziła się w nowej roli (WIDEO)

Cały świat usłyszał o Raducanu w 2021 roku, gdy jako 18-letnia kwalifikantka wygrała wielkoszlemowy US Open. Do dziś jest to jej największy sukces. Dobrze zapowiadającą się karierę Brytyjki wyhamowały kontuzje. Obecnie zajmuje 29. miejsce w rankingu WTA, lecz w 2022 roku była 10. Choć Raducanu ostatnio nie walczyła o największe trofea, to wciąż jest niezwykle popularna w Wielkiej Brytanii, również dzięki swojej nieprzeciętnej urodzie.

Angielscy rugbiści przygotowują się obecnie do meczu z Nową Zelandią, a wizyta Raducanu była dla nich miłą niespodzianką.

- Emma rozmawiała z zawodnikami i dzieliła się swoimi doświadczeniami z przygotowań do elitarnych rozgrywek, co jest wspaniałe. Takie osoby są zawsze mile widziane. Możemy się wiele dowiedzieć od sportowców uprawiających inne dyscypliny. Lubimy uczyć się z ich doświadczeń – powiedział trener reprezentacji Anglii Steve Borthwick.

Rugbista Fin Baxter przyznał, że nieoczekiwane spotkanie z tenisistką było przyjemnym doświadczeniem.

- Oglądała nasz trening, a potem trochę razem poćwiczyliśmy. Emma dobrze sobie radziła. Pewnie łapała piłkę. Potem do niej podszedłem i się przedstawiłem. Fajnie było ją poznać. Emma wiele osiągnęła i ze względu na swoje sukcesy jest pod ciągłą presją. Wszyscy możemy się od niej wiele nauczyć - oświadczył Baxter.

Na zgrupowaniu rugbistów pojawił się także trener piłkarzy Brighton&Hove Albion - Fabian Huerzeler, który objął zespół mając 31 lat i został najmłodszym szkoleniowcem w historii Premier League.

- Fabian oglądał nasze treningi przez dwa dni. To było naprawdę ciekawe doświadczenie. To wspaniale, że odwiedzają nas tak wybitne osobistości. Dzięki temu możemy korzystać z ich doświadczeń - stwierdził trener Borthwick.

BS, PAP