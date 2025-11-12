Dwa kluby awansowały do siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W fazie grupowej zagrają z polskimi drużynami

Zarówno mistrzynie Bułgarii, jak i najlepszy zespół ostatniego sezonu ligi portugalskiej, w decydujących o awansie dwumeczach wygrały oba spotkania.

Marica, która mierzyła się z Dinamem Zagrzeb, przed tygodniem pokonała na wyjeździe mistrzynie Chorwacji w niewiele ponad godzinę, a w jednej z partii pozwolił rywalkom na zdobycie zaledwie dziewięciu punktów. W spotkaniu rewanżowym mistrzynie Bułgarii także dominowały. Awans zapewniły sobie już po dwóch setach, które wygrały bardzo wysoko - do 13 i do 10. W trzeciej partii zamknęły spotkanie, wygrywając 25:20.

Najwięcej punktów dla drużyny prowadzonej przez tureckiego trenera Ahmetcana Ersimseka zdobyła 19-letnia atakująca Iva Dudowa. Ta niezwykle utalentowana siatkarka, najlepiej punktująca zawodniczka tegorocznych mistrzostw świata do lat 21 (Bułgarki zajęły w nich 4. miejsce, w ćwierćfinale rozgrywanego w Indonezji turnieju pokonały reprezentację Polski), zakończyła spotkanie z dorobkiem 18 "oczek".

W rozpoczynającej się za dwa tygodnie nowej edycji Ligi Mistrzyń Marica zagra w grupie E. Zmierzy się w niej z KS Developresem Rzeszów, francuskim Levallois Paris Saint Cloud oraz z niemieckim SSC Palmberg Schwerin. Pierwsze spotkanie grupowe drużyna z Płowdiw rozegra w rzeszowskiej hali Podpromie, gdzie 26 listopada zmierzy się z Developresem.

Co ciekawe, przed rokiem Marica również grała w fazie grupowej z Developresem i w meczu pierwszej kolejki także spotkała się właśnie z "Rysicami" na ich terenie. Reprezentantki polskiej Tauron Ligi wygrały wówczas 3:1.

Do grupy B, w której rywalizować będą m.in. siatkarki PGE Budowlanych Łódź, dołączyła natomiast Benfica Lizbona. Mistrzynie Portugalii w przeciwieństwie do Maricy Płowdiw musiały przejść nie jedną, ale dwie rundy kwalifikacyjne. W pierwszej z nich wygrały dwumecz z hiszpańskim CD Heidelberg Las Palmas - u siebie zwyciężyły 3:1, na wyjeździe uległy gospodyniom 0:3, ale potem triumfowały w złotym secie.

Na decydującym etapie kwalifikacji Benfica rywalizowała z OTP Banka Branik Maribor. Tydzień temu w Lizbonie zespół trenera Henrique Furtado Pereiry pokonał mistrza Słowenii 3:1. W rewanżu w Mariborze siatkarki Benfiki nie oddały gospodyniom ani jednej partii, zwyciężając do 18, do 23 i do 21.

W zwycięskim zespole wyróżniły się doświadczona Cansu Cetin (12 punktów), Amerykanka Kyra Holt (11 pkt, 4 asy serwisowe) oraz jej rodaczka Claudia Dillon (11 pkt, 3 bloki).

Obok wspomnianych PGE Budowlanych Łódź, Benfica zmierzy się w fazie grupowej także z tureckim Fenerbahce Medicana Stambuł oraz z włoskim zespołem Igor Gorgonzola Novara.

Tym samym znamy już osiemnastu z dwudziestu uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzyń 2025/2026. Dwóch pozostałych poznamy w czwartek. Zwycięzca rywalizacji Vasasu Obuda Budapeszt (Węgry) i Olympiacosu Pireus (Grecja) zagra w grupie C z Eczacibasi Stambuł, Numią Vero Volley Mediolan i OK Żeleznicarem Lajkovac, a lepszy z pary Volero Le Cannet (Francja) - Janta Volej Kisela Voda (Macedonia Północna) trafi do grupy A z Vakifbankiem Stambuł, Savino Del Bene Scandicci oraz CS Volei Alba Blaj.

W nadchodzącej edycji rozgrywek wystąpią trzy polskie drużyny - KS Developres, PGE Budowlani oraz ŁKS Commercecon Łódź, który zagra w grupie D. Skład tej grupy był znany już wcześniej - łodzianki zmierzą się w niej z włoskim A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, tureckim Ankara Zeren Sporem oraz z niemieckim Dresdner SC.

Wyniki środowych meczów decydującej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzyń siatkarek:

Marica Płowdiw - Dinamo Zagrzeb 3:0 (25:13, 25:10, 25:20)

pierwszy mecz: 3:0 dla Maricy Płowdiw. Awans do fazy grupowej: Marica Płowdiw

OTP Banka Branik Maribor - SL Benfica 0:3 (18:25, 23:25, 21:25)

pierwszy mecz: 3:1 dla SL Benfiki. Awans do fazy grupowej: SL Benfica

Przegrani z par zagrają w rozgrywkach Pucharu CEV.

GW, Polsat Sport