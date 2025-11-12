El. EuroBasket: Słowacja - Polska. Relacja live i wynik na żywo

Polki meczem wyjazdowym w Bratysławie zainaugurują pierwszą fazę kwalifikacji do EuroBasketu, który odbędzie się w 2027 roku. Po raz ostatni Polki zagrały w głównej fazie mistrzostw Europy w 2015 roku. W ramach poprzednich eliminacji podopieczne Karola Kowalewskiego zaszły do ostatniej fazy kwalifikacji do turnieju głównego. W grupie z Litwą, Belgią i Azerbejdżanem zajęły trzecie miejsce i ostatecznie nie pojechały na ten czempionat.





Słowaczki, podobnie jak Polki, nie brały udziału w ostatnim EuroBaskecie. Nasze przeciwniczki znajdują się jednak wyżej w rankingu FIBA - na 34. miejscu. Biało-Czerwone plasują się na 45. pozycji.

Polska zmierzy się jeszcze w ramach tego etapu eliminacji z Rumunią i Cyprem.





Do kolejnej fazy eliminacji awansują dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz trzy z trzecich miejsc. Następna runda kwalifikacji jest zaplanowana na listopad 2025 roku oraz marzec 2026 roku.





Relacja live i wynik na żywo meczu Słowacja - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ST, Polsat Sport