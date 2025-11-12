El. Mistrzostw Europy U19: Bośnia i Hercegowina - Polska. Relacja live i wynik na żywo
Bośnia i Hercegowina - Polska to spotkanie 1. kolejki eliminacji mistrzostw Europy do lat 19. Relacja live i wynik na żywo spotkania Bośnia i Hercegowina – Polska od godz. 11:00 na Polsatsport.pl.
Młodzi zawodnicy trenera Łukasza Sosina wyjazdowym spotkaniem z Bośnią i Hercegowiną zainaugurują pierwszą rundę eliminacji do mistrzostw Europy. Podczas ostatniego zgrupowania Polacy rozegrali trzy mecze towarzyskie - wygrali 1:0 z Danią i Turcją oraz bezbramkowo zremisowali z Chorwacją.
Oprócz meczu z Bośnią naszą kadrę w ramach eliminacji czekają spotkania z reprezentacjami Włoch i Mołdawii.
Biało-Czerwoni z pewnością będą chcieli zająć pierwsze lub drugie miejsce w grupowej tabeli. Te lokaty dają awans do kolejnej rundy eliminacji.
Relacja live i wynik na żywo spotkania Bośnia i Hercegowina - Polska od godz. 11:00 na Polsatsport.pl.