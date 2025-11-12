FIBA Europe Cup: Energa Trefl Sopot - Absheron Lions na żywo. Relacja live i wynik online

Trefl jak dotąd w Europe Cup radzi sobie najlepiej ze wszystkich polskich drużyn. Ekipa z Sopotu jedyną porażkę odniosła w ostatniej kolejce, uległa Neftchi IK 87:92. We wcześniejszych trzech kolejkach koszykarze Trefla byli bezbłędni, dlatego w ostatnich dwóch seriach gier zagrają o wyjście z grupy z pierwszego miejsca.





Azerbejdżańskie Absheron Lions radzi sobie od polskiej drużyny zdecydowanie gorzej. Na koncie mają zaledwie jedno zwycięstwo, które odnieśli w ostatniej kolejce w starciu z BC Kalev/Cramo (101:71).





W 2. kolejce FIBA Europe Cup Trefl po zaciętej rywalizacji wygrał z Absheron 99:96.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Sopot - Absheron Lions na Polsatsport.pl. Początek o 19:15.

ST, Polsat Sport