FIBA Europe Cup: Energa Trefl Sopot - Absheron Lions na żywo. Relacja live i wynik online

Koszykówka

Energa Trefl Sopot - Absheron Lions to spotkanie piątej kolejki Pucharu Europy FIBA. Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Sopot - Absheron Lions na Polsatsport.pl. Początek o 19:15.

Trefl jak dotąd w Europe Cup radzi sobie najlepiej ze wszystkich polskich drużyn. Ekipa z Sopotu jedyną porażkę odniosła w ostatniej kolejce, uległa Neftchi IK 87:92. We wcześniejszych trzech kolejkach koszykarze Trefla byli bezbłędni, dlatego w ostatnich dwóch seriach gier zagrają o wyjście z grupy z pierwszego miejsca.

Azerbejdżańskie Absheron Lions radzi sobie od polskiej drużyny zdecydowanie gorzej. Na koncie mają zaledwie jedno zwycięstwo, które odnieśli w ostatniej kolejce w starciu z BC Kalev/Cramo (101:71).

W 2. kolejce FIBA Europe Cup Trefl po zaciętej rywalizacji wygrał z Absheron 99:96.

Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Sopot - Absheron Lions na Polsatsport.pl. Początek o 19:15.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ABSHERON LIONSEUROPE CUPFIBA EUROPE CUPKOSZYKÓWKATREFL SOPOT

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 