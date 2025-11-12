FIBA Europe Cup: PAOK BC - Anwil Włocławek na żywo. Relacja live i wynik online

Anwil źle rozpoczął zmagania w tegorocznym Pucharze Europy, przegrywając dwa pierwsze spotkania. Ostatnie dwie konfrontacje to jednak dwa zwycięstwa ekipy z Włocławka - odpowiednio z BC Trepça 97:87 i niepokonanym do momentu tej konfrontacji BL Braunschweig 84:65. Dzięki ostatnim dobrym rezultatom koszykarze Anwilu wciąż pozostają w grze o awans do dalszej fazy rozgrywek.





Grecki PAOK w dotychczasowych spotkaniach Europe Cup odniósł tylko jedną porażkę. Ekipa z Salonik musiała uznać wyższość BL Braunschweig, przegrywając 79:88. W ostatniej kolejce PAOK po zaciętej rywalizacji pokonał BC Trepça 77:75.





W 2. kolejce FIBA Europe Cup Anwil przegrał po dogrywce z PAOK-iem 93:94.



Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu PAOK BC - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl. Początek o 19:15.

ST, Polsat Sport