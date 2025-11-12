FIBA Europe Cup: PGE Start Lublin - Rilski Sportist na żywo. Relacja live i wynik online

Koszykarze z Lublina w dotychczasowych meczach w Europe Cup nie prezentowali się najlepiej. Jedyne zwycięstwo odnieśli w 1. kolejce, kiedy to pokonali KK Bosna 90:80. W pozostałych spotkaniach zawodnicy Startu musieli uznać wyższość przeciwników. W ostatnim meczu za porażkę na inaugurację zrewanżowała im się KK Bosna, wygrywając 79:70.





Najbliższy rywal lublinian przed dwoma ostatnimi starciami w grupie jest w tej samej sytuacji. Bułgarska drużyna wygrała jeden mecz i odniosła trzy porażki. Koszykarze Rilskiego w minionej serii gier przegrali wyraźnie z UCAM Murcią 61:89.





W 2. kolejce FIBA Europe Cup Rilski Sportist pokonał Start Lublin na własnym parkiecie 95:92.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Start Lublin - Rilski Sportist na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

ST, Polsat Sport