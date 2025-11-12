Finał akcji „Z Orlika na Stadion”. Zgłosiło się prawie 7,5 tysiąca drużyn

- Po wielu tygodniach zmagań najlepsze piłkarki i piłkarze z całej Polski w kategoriach wieku U-13, U-14, U-15 spotkają się na głównej płycie Stadionu Narodowego, aby zrealizować i spełniać swoje marzenia - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podczas środowej konferencji na płycie stołecznego obiektu.

Najlepsze drużyny w ramach nagrody pojadą do legendarnej szkółki La Masia w Barcelonie. Tam, jak zapewnił minister, „zwycięzcy będą mogli uczyć się piłkarskiego rzemiosła pod okiem najlepszych trenerów”.

Szef resortu zauważył, że aby takie turnieje mogły się odbywać, potrzebna jest sportowa infrastruktura. Właśnie podpisał stosowne dokumenty na budowę za ogólną kwotę 191 mln zł 124 kompleksów Orlik w całej Polsce, z których ponad połowa – 67 – będzie miała dodatkowy obiekt sportowy.

W skali kraju jest jeszcze blisko 30 procent gmin, które na swoim terenie nie mają takich obiektów.

- Jeżeli chodzi o programy, które mają powodować aktywizację tych obiektów, to oczywiście w przyszłym roku w ramach „Aktywnej Szkoły” realizowane będą projekty, gdzie będzie można wykorzystać animatorów orlikowych, którzy będą prowadzili różnego rodzaju zajęcia - podsumował minister.

PAP